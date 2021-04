annonse

Navneforsker kritisk til trendene om å gi uvanlige navn til barnet sitt og påstår at folk har sett for mye av fantasyserien «Game of Thrones».

Flere foreldre velger nå å dikte opp navn til sine nyfødte barn, melder NRK.

– Jeg tenker at foreldrene har sett for mye på «Game of Thrones» og «Ringenes Herre», og så klarer de ikke å trekke grensen mellom fantasy og virkelighet. Disse navnene er faktisk laget av en forfatter for å vise at dette er fantasylitteratur, sier navneforsker og oversetter Benedicta Windt-Val til nyhetskanalen.

Blant navnene færre enn fire persner har er Loette, Levander, Olivian og Mathellan. Noen flere heter Dalma, Timea, Anelia og Emmelinn.

