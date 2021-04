annonse

annonse

Den dagen samfunnet åpnes vil det komme en voldsom topp i både graviditeter, aborter, seksuelt overførbare sykdommer og overgrep.

– Vi tror at når samfunnet åpner opp igjen, så vil folk flest føle seg friere. En kan gå på byen, en kan feste, og det blir nachspiel. At det blir mer utagerende festing, på godt og vondt, det tror vi også, sier leder Tore Holte Follestad ved opplysningssenteret Sex og samfunn til Nordlys.

Tall på seksuelt overførbare sykdommer for 2020 er enda ikke publisert. Men ifølge leder av opplysningssenteret Sex og samfunn tyder det på at like mange testet seg for klamydia i fjor som året før.

annonse

– Ett av spørsmålene vi stiller når de kommer til oss, er om de har hatt ny partner de siste 14 dagene, og da svarer mange ja, sier han.

Han tror at ved åpning så vil det føre til både babyboom, men også flere overgrep.

– Vi tenker at det vil komme en voldsom topp, både når det gjelder graviditeter, aborter, seksuelt overførbare infeksjoner og overgrep og seksuelle krenkelser, når samfunnet åpner opp igjen. Men det vil også bli fint å kunne møtes igjen og ha gode seksuelle opplevelser uten å være redd for å bli satt i karantene og isolasjon.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474