annonse

annonse

– Kina er et hypermoderne samfunn som lykkes med mye, og hvor man kan ytre seg om det aller meste, unntatt slikt som bidrar til organisering av et alternativt styre.

– Roper man med utestemme, vil de bare svare med hva som er galt i Vesten, og det er ikke rent lite. Det jeg gjør, er å snakke godt om Kina i Vesten, og godt om USA i Kina, sier tidligere SV-leder Erik Solheim til Morgenbladet.

Erik Solheim er president i «Belt and Road Green Development Institute» , en tankesmie som har i oppdrag å gjøre verdens største infrastrukturprosjekt, Kinas nye silkevei, grønnere. Han ble bedt om å bli med på dette av den kinesiske mijløvernministeren.

annonse

Den tidligere SV-lederen får mye oppmerksomhet og kritikk for sitt forsvar av verdens nye supermakt, Kina.

Han avviser imidlertid at han står på lønningslisten til Beijing. På direkte spørsmål fra Morgenbladet om han er «kjøpt og betalt» svarer han slik:

– Nei jeg mottar ikke lønn fra Kina. Det er ikke noe honorar for mitt presidentverv i Belt and Road Institute. All lønn for dette arbeidet betales av World Resources Institute i Washington, sier Solheim til Morgenbladet.

annonse

I Dagens Næringsliv skrev nylig Solheim dette om Kinas politiske system: «Frie valg ville nesten sikkert gitt et mer aggressivt Kina, fordi valg ville piske opp mer nasjonalisme.»

– Kina er forskjellig fra Vesten, og en av de viktigste ulikhetene er at Kina ikke har noen tanke om å bringe sitt system til oss, mens vi lenge har hatt ideen om å bringe vårt til dem – noe som helt klart ikke vil lykkes. La oss derfor heller samarbeide om det vi kan samarbeide om. Det innebærer ikke at vestlig kritikk av Kinas politikk i Xinjiang og Hongkong bør forstumme, sier Solheim nå.

Han sammenlikner også Kinas undertrykking av uigurene med Vestens «krig mot terror» og avviser at det dreier seg om et folkemord.

– Kineserne er for redde for selvstendighetsbevegelser i Xinjiang. Og som oss i Vesten overdriver de faren fra terrorister. Det var riktignok mange uigurer som reiste til Syria for å delta i IS, men Kina har brukt altfor harde metoder i sin reaksjon, sier Solheim.

– Hypermoderne

Han avviser også at han som gamle NKP-ere og AKP-ere nå følger Kina blindt som et fyrtårn.

annonse

–Ja, det er autoritært, ja, kineserne mangler rettigheter vi i Vesten synes det er viktig å ha. Men Kina er et hypermoderne samfunn som lykkes med mye, og hvor man kan ytre seg om det aller meste, unntatt slikt som bidrar til organisering av et alternativt styre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474