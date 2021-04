annonse

– Det er fælt å tenke på at de kommer til å lese alt mulig stygt om moren sin. Det er noe jeg bekymrer meg forferdelig for.



I et personig intervju med VG sammen med ektemannen og Frp-eren Espen Espeset åpner Sylvi Listhaug opp om hvordan det er å leve med hetsen mot henne på sosiale medier.

– Det gjør forferdelig vondt. Folk har både ringt, sendt SMS og brev til dem. Jeg snakker med mine egne barn om hva som kan komme. Så må jeg forklare dem at noen er enige med meg, mens andre er uenige – og at alle har lov til å si det de mener. Men det er likevel bekymringsfullt.

Samtidig gruer hun til barna blir store nok til å selv følge med og kunne lese hva som sies om henne.

– Vridd og vrengt på

Hun understreker likevel at hun ikke går rundt og angrer eller tenker på hva som kunne ha vært gjort annerledes.

– Jeg legger ting bak meg, så går jeg videre. Men andre drar det opp igjen og igjen, det gir seg aldri. Det er slitsomt. Når jeg åpner kjeften, blir ting vridd og vrengt på. Sånn var det til og med da jeg var landbruksminister. Første debatten etter at ny regjering var på plass etter åtte år, var landbrukspolitikk! Jeg tror ikke det har skjedd før, eller at det vil skje igjen, at det er debatt på dag to.

– Ting jeg sier, blir gjerne dratt ut av proposjoner og gjøres om til noe helt annet enn hva det fra min side er ment som. Det blir støy om den minste ting.

