Frykter nytt smittehopp.

Selv om statsminister Erna Solberg og hennes helsestatsråd Bent Høie har bedyret at Norge er stengt for nesten all innreise, har importert COVID-19-smitte siden nyttår veltet inn over riksgrensen.

Herunder har nordmenn fått stifte bekjentskap med den britiske, den sørafrikanske og nå sist den brasilianske varianten av COVID-19.

Mest merkes smittetrykket i Oslo, hvor byrådsleder Raymond Johansen nylig så seg nødt til å stenge ned hovedstaden enda en gang.

Nå er smittetallene i Norge og Oslo på vei ned. Likevel bør ikke bare innreise, men også mulighetene for utreise kraftig innskjerpes, mener Johansen.

Slik kan vi hindre at smittevernarbeidet settes tilbake igjen av nye, importerte virusvarianter, sier Oslos byrådsleder til Dagbladet, gjengitt av NTB.

– Først og fremst trenger vi at det stilles et nødvendighetskrav for reiser, og at alle unødvendige utenlandsreiser forbys, understreker Johansen.

