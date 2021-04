annonse

Innrømmelsen satt langt inne, men jeg må krype til korset: Jeg har mislykkes totalt som forelder.

Jeg har gitt mine barn mine beste råd. Og de har fulgt dem. Min datter har spinket og spart i fra barnsben av. Jobbet ekstra om sommeren, jobbet ved siden av studiene, tatt en god utdannelse, holdt seg frisk og i form, ventet med å få barn.

Nå er hun ferdig med utdannelsen og i jobb, og med en stødig kjæreste som fortsatt studerer. Barnebarna lar fortsatt vente på seg. Min datter vil inn på boligmarkedet, men det butter imot. Hun har nok egenkapital, men stanger i regler som gjør at hun ikke får lov til å ta opp lån som hun er fullt i stand til å betjene. Så hun forblir boende hjemme.

For noen år siden ble jeg kjent med en innvandrerfamilie: Far kom til Norge på grunn av forfølgelse i hjemlandet, vel forankret fikk han samboeren og deres to felles barn etter på familiegjenforening. Mor startet på norskopplæring og introduksjonsprogram, men fikk et langt avbrudd da hun ble gravid med barn nummer tre. Avbruddet førte til at hun glemte det meste av det hun hadde lært. Så ble det knute på tråden: Far flyttet inn på sofaen hos en kamerat og hadde det økonomisk greit. Mor satt med de facto eneansvar for tre små barn – og hadde det i overkant spennende en stund. Ingen av dem jobbet, men NAV sørget for dem. Den siste av dem ble norsk statsborger i år.

I 2020 oppdaget mor det kommunale tilbudet «Barna først». Det gav henne lån i Husbanken med null i egenkapital, hyggelig rente og femti års nedbetalingstid. Lånebeløpets størrelse var beregnet ut fra barnas antall og alder, standardsatser for forbruk – og var ellers basert på en relativt teoretisk forventning til mors fremtidige inntekt. NAV betaler renter og avdrag de første årene, når mor kommer i jobb skal hun overta nedbetalingene selv. For hvert år som går vil kr 10.000,- av lånet bli omgjort til stipend, dvs. egenkapital. Mor fikk låne 2,7 MNOK, og residerer nå lykkelig i et velholdt rekkehus høyt over en forstad til en av Norges mest innvandrertette byer sammen med de tre barna. For øvrig i samme by hvor hun før bodde til leie. Barna har hvert sitt soverom. Mor går fortsatt på skole.

Far leide seg etter hvert en ettromsleilighet. Han kom også i jobb, men fant det uholdbart å få tre barn på overnattingsbesøk i en trang leilighet hver helg. Så – undere over alle undere – viste det seg at også han kunne nyte godt av «Barna først-tilbudet» – selv om barna ikke bodde fast hos ham. Han kunne få låne hele 3,5 MNOK, og gikk nylig seirende ut av en budrunde på et rekkehus ikke så langt unna der eks-samboeren bor. Flott for barna. De får hvert sitt soverom i dét huset også.

Vi leser om høye og stigende boligpriser. På grunn av rike nordmenn som kjøper seg en bolig nummer to; kanskje til sine barn. Men hvor mye av prisstigningen skyldes «Barna først», lån som slipper en mengde nye, kapitalsterke boligkjøpere inn på markedet? Låntakere som lovlig får hoppe bukk over alle regler. Jeg så budprotokollen etter fars huskjøp; de som først kastet inn håndkleet var etter navnene å dømme etniske nordmenn. De to som fortsatte budrunden – den endte 200.000,- høyere – hadde begge navn som tydet på at de hadde tilgang til «Barna Først-lån.»

Tilbake til min datter: Hadde jeg visst det jeg nå vet, ville jeg ha rådet henne til å få barn før hun tok utdannelse. Gjerne flere. Da ville hun ha vært i posisjon til å få sin egen bolig, med ett rom til hvert av barna. I stedet for å gå tapende ut av budrunder på leiligheter som best beskrives som veltede telefonbokser. Men kan hende har hun feil hudfarge?

