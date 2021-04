annonse

annonse

Har koronapandemien i USA gått over? Man kan jo nesten tro det, slik mangelen på skrikende og store overskrifter i gammelmedia har vært på dette området siden Joe Biden tok over som president.

For med Biden går alt så meget bedre.

Eller?

annonse

Det kan virke som pandemien er på nedgang, men er dette Bidens fortjeneste? Tenk om Trump fortsatt hadde vært president og man kunne vise til disse grafene fra Worldometer. Mon tro hva hylekoret i Akersgata hadde lagd av krigstyper da.

Nå er det Brasil som er verst, skal vi tro det vi leser i det de fleste fortsatt oppfatter som upartiske medier. For det kan da umulig ha noe med det å gjøre at presidenten i Brasil har en lignende politisk linje som den Trump førte?

Nei, vi stoler selvsagt på Dagbladet, som skriver i vei og siterer den tidligere presidenten i Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, i sin overskrift som lyder: – Det største folkemordet i vår historie.

annonse

Vi kan lese om en sykepleier som forteller at hun en dag satt gråtende på gulvet ved siden av en koronapasient som hadde dødd på gulvet fordi det ikke var ledige senger igjen på sykehuset.

– Da han var borte hadde jeg to minutter til å være lei meg før jeg hjalp neste pasient, forteller sykepleieren, og legger til:

– På de åtte åra jeg har vært sykepleier har jeg aldri følt så mye smerte som den kvelden. Jeg er nær grensa mi, både fysisk og mentalt.

Vi får altså høre om pasienter som «dør på gulvet» av korona. Dette er den samme sykdommen som de aller fleste blir friske av og sågar ikke engang får symptomer av.

Men Dagbladet kjører på og siterer guvernøren São Paulo, Joao Doria, som uttalte følgende (nærmest selvfølgelig) til CNN.

– Vi befinner oss i en av de mest tragiske øyeblikkene i historien. Millioner av mennesker betaler en høy pris for å ha en uforberedt og psykopatisk person med ansvar for nasjonen.

annonse

Kjenner du det igjen? På samme måte som Trump, Viktor Orbán, eller alle andre som har tankeganger og fører en annen politikk enn det som er politisk korrekt, så stemples de som uansvarlige psykopater.

For når har egentlig de politisk korrekte brydd seg noe om menneskene i Brasil? Det tragiske som skjer hver eneste dag i favelaene hvor overgrep, sult, lidelser og død er hverdagen for tusenvis av små barn, er normalt ikke et tema hos gammelmedia. Men en nordmann som har kjøpt sex i utlandet, størrelsen på penis, eller et påstått sykt barn av en kvinne som har kjempet for IS – ja det er store nyheter og noe som det er viktig å bry seg med, skal vi tro Dagbladet & Co.

Til de som ønsker å tro at Dagbladet og de fleste andre medier som liker å fremstille seg selv som seriøse nyhetsformidlere, ikke har en politisk agenda som de følger opp på alle mulige måter, har jeg følgende å si:

Jeg har Akershus festning for salg nå; det er bare å ringe!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474