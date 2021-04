annonse

NRKs påskenøtt-kjendis Øystein Bache med kraftig kritikk av arkitekturen i Oslo .

– Opprør, lynsjing, grisebank – ulike ukvemsord trenger seg på. Mer nøkternt vil jeg si: Det finnes ingen tvil om at arkitektene her i byen trenger offentlig refs. Noen nye innslag er kjempefine. Sett under ett er likevel selve utviklingen nitrist, opprørende. Bjørvika, for eksempel, er blitt et kaos uten like, sier Øystein Bache som er en av to i duoen til NRKs påskenøtter i et uhøytidelig intervju med Aftenposten.

Han roser imidlertid andre deler av byen som han mener har større esetetiske verdier.

Området fra Schous plass (bildet) og oppover Grünerløkka, er jeg svak for.Også oppgraderingen de senere årene gjør hele starten på Trondheimsveien veldig hyggelig å besøke.

