annonse

annonse

De vil heller fremstå som et livssynsåpent parti.

Geir Lippestad stiftet Sentrum med tidligere profiler fra Kristelig Folkeparti, da het seg slik: «inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning». I et forslag til nytt partiprogram er dette blir fjernet, skriver Aftenposten.

– Det var flere som ville være med og bidra som reagerte på at Sentrum skulle være et parti som bygger all sin politikk på kristne verdier. Det var heller aldri vår mening. Derfor var det behov for å skrive dette veldig tydelig inn. Vi er et livssynsåpent parti, bygd på humanistiske verdier, sier Geir Lippestad.

annonse

Han sier årsaken til endringen er at Sentrum skal fremstå mer blokkuavhengige. De har fått nok underskrifter og kommer til å stille lister alle fylker i valget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474