annonse

annonse

Oljefylket sier nei til sluttdato for norsk oljeindustri.

66 prosent mener at leteaktiviteten etter olje og gass på norsk sokkel bør opprettholdes. 26 prosent vil trappe ned, mens 8 prosent er usikre, skriver Stavanger Aftenblad om avisens nye meningsmåling.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier hun ikke er overrasket over at det store flertallet vil opprettholde leteaktiviteten.

annonse

– Det er et tegn på at kunnskapen om petroleumsnæringen og dens betydning er stor i Rogaland. Dette vitner også om at folk har forstått klimaambisjonene i bransjen og at veldig mange andre næringer som er viktig for det grønne skiftet, springer ut av denne næringen, sier Bru til Aftenbladet.

– Jeg tror hvert fall ikke det er en fordel å gå til stortingsvalg i Rogaland på å avvikle petroleumsnæringen, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474