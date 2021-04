annonse

Dårlig tenkt og feil-administrert Covid-karantene.

Singapore viste veien for minst et halvt år siden. De advarte reisende entydig, reiser du utenlands må du i 14 dagers karantene, på direkten, når du returnerer. Ingen bønn. Det virker etter hensikten, nemlig minimal internasjonal reising for å hindre smittespredning.

I Norge er det et rot og en pretensjon at karantene-tiltakene har noe med smittevern å gjøre. Det er feil. Jeg sitter i skrivende stund på 4de døgnet i det utmerkede Scandic Flesland-hotellet og venter på den siste av to tester, den første ved fly-ankomst, det siste for 24 timer siden. Men opplevelsene hadde intet med smittevern å gjøre: Vi ble stuet inn i busser med allslags folk, også u-testede og ubehagelig kranglende fra Midtøsten, og kjørt til hotellet til ny kø for ny inn-registrering.

Jeg kom full vaksinert fra Chile og skulle hjem til et lenge tomt hus med min familie. Vi hadde satt oss godt inn i reglene og fulgt dem til punkt og prikke, inkludert test 24 timer før avreise Chile samt dokumentert egen tom, avsidesliggende bolig for hjemmekarantene. Den foreskrevne negative testen ble for øvrig ved ankomst ikke etterspurt i det hele tatt. Nei, nå etter flyplass-test var det av gårde til karantene-hotellet for innsjekking. Vi ankom på en lørdag, og visste at nye strengere bestemmelser skulle tre i kraft fra mandagen av, og vi protesterte på håndheving av ikke-legitime regler. Politiet sa de hadde sine egne instruksjoner, så av gårde bar det. På 3dje døgnet så ny test på hotellet – hvorfor alle måtte testes om igjen ble ikke opplyst, men mindre viktig. Til tross for at R-tallet tidlig det 4de døgnet ble rapportert som mindre enn 1. Skremselspropagandaen er derfor helt urimelig.

Dagbladet 31/3/21 omtalte en 28 år gammel kvinnelig jurist under overskriften «Min skrekk-opplevelse på karantenehotell», som underbygger min følelse av at myndighetene har motiver langt ut over befolkningens beste. At dette går i makt og undertrykkelse av politiske grunner, at Covid19 benyttes akkurat slik som i USA med «udemokratiske undertoner» og skumle diktatoriske venstreside-hensikter. Kvinnen publiserte et leserinnlegg på Resett samme dag hvor hun innledet med å si at hennes tillit til Norge som rettsstat og demokrati er brutt: «Norske myndigheter har i desperasjon lukket sine øyne og innført restriksjoner som krenker nordmenns fundamentale menneskerettigheter». For sent og altfor dårlig ble folk orientert. «Det ironiske med hele situasjonen er at tiltakene myndighetene har iverksatt, mest sannsynlig ikke fører til redusert, men snarere økt smitte for den norske del av befolkningen» sa hun.

Debattfeltet deretter på Resett glødet av innsigelser: «Pandemien er en hoax av episke dimensjoner, og informasjonen rundt den er løgn. Vi kan konkludere samfunnskontrakten har vært kansellert i ett år nå. Med en dødelighet på 0,012% har tiltakene totalt urimelige dimensjoner. Ser du til USA, ser du hvilke stater som kommer best ut, nemlig de pragmatiske. Det norske folket må begynne å vise motstand (til uetterrettelig politikk)». Og slik fortsatte det for det mest i Resett debattfeltet. Til hvilket jeg selv vil tilføye: Norge er blitt et Demokratur, stoppestedet før rent Diktatur. Til høsten har vi anledning til å ta politikere og myndigheter i ørene: Ikke stem på noe nåværende stortingsparti, de er alle meget like og med representanter som ikke er valgt av folket, men utpekt av partiene selv. Så nå går vi mann av huse og stemmer på andre partier i ren nasjonal protest, mot den sammen sveiste kompakte «elite-makten». To små partier, som David opp mot Goliath, det gjelder Demokratene og PDK, har meldt seg til forandringens tjeneste. Vi har intet å tape på å stemme på dem. Verre kan det umulig bli.

Myndighetenes nedstengninger og elendige vaksine-tempo med følgelig økonomiske og humanistiske forferdeligheter for store og små, dette må noen stå til rette for. Helt ute av rimelige proporsjoner. I Finland dømt u-konstitusjonelle. Med verdens største oljefond skulle du tro vi kunne skaffet oss vaksiner mye raskere. Som Molde-ordføreren nylig korrekt pekte på, dog til statsministerens store misbehag: Innvandrermiljøene rundt Oslo er nærmest «fredet» og representerer den største, opplagte og uregjerlige smittekilden.

Men i stedet for å bygge smittevern rundt og være strenge med den «kilden» blir smitten tillatt negativt å påvirke resten av landet. Det er disse sistnevnte miljøene som skulle vært nedstengt. Men berøringsangsten rår. Hvilken totalt urettferdig unorske regjering. Som ikke forstår, eller vil erkjenne, at norsk basert tillit og dugnad ikke er universell.

