Det er et spørsmål som er ubesvart. Men en kan skimte et mønster: Faktisk er eid av gammelmedia, og fremstår som et mikrofonstativ for myndighetene.

En biter ikke den hånden som gir dem mat, hvis en ser på hvem som finansierer Faktisk så er staten den største giveren med 3,2 millioner kroner. Dernest kommer eierne med en million kroner hver: det er Amedia, Dagbladet, NRK, VG, TV 2 og Polaris Media.

Faktisk har vært etter Resett

Men samarbeider med Facebook er mer alvorlig. Resett er en utfordrer til eierne av Faktisk, og nå sitter de med et instrument der de kan stikke kjepper i hjulene på en konkurrent. Facebook bidrar med 619 934 kroner i noe de kaller «faktasjekksamarbeid». I praksis betyr det at hvis Faktisk på grunnlag av deres metoder formulerer en feil, kommer det opp advarsel. Resett har opplevd det i artikkelen: «Statistikk: Sverige er det nest farligste landet i Europa». Dette mente Faktisk var feil.

I min til i SSB lærte jeg at det finnes tre løgner: sort, hvit og statistikk. Det klassiske eksemplet er hvis en spør om sult i Afrika, og avslutter med spørsmålet: «Synes du vi har det for bra her i Norge?» Faktisk der har en overskriften: «95 prosent mener vi har det altfor bra i Norge». Så kan en ringe noe politikere å spørre hva de tror er årsaken til det.

Som Deep Throat belærte i Watergate: «Follow the money». Faktisk sjekker ikke sine eiere, og heller ikke hovedbidragsyteren: Myndighetene. De går på alle andre, de små, de som står alene. Akkurat som i skolegården, det var lettest å mobbe den som var liten og venneløs. Motstykke til de med ryggrad som gikk opp til bøllene og gav dem et sannhetsord. De sjekker øvrigheta også, men det er sånn koseprat. De ser i alle fall ikke etter elefanten i rommet. Folk begynner å bli slitne av alle tiltakene. Som i andre land begynner noe å protestere. Da dukker Faktisk opp, og kan fortelle oss at dette er nazister og verre er. Men på bildene ser de ut som helt vanlige mennesker.

Siden jeg ikke er «faktasjekker» så vil jeg stille ett spørsmål: – Har tiltakene vært politiske eller praktiske?

I dag har vi som kjent karrierepolitikere, de har valgt politikk som yrke og har ingen annen erfaring, bortsett fra noen sommerjobber i ungdommen. De er flinke til å snakke, de kan holde på i en evighet uten å si noe som helst. Deres jobb er å bli gjenvalgt, alt annet er underordnet. Slik som samfunnets, og ikke minst folkets beste. Da er det praktisk å gi noen millioner til Faktisk, så slipper de å bli kikket i kortene.

Skal en bekjempe en epidemi så må en sette inn tiltak der problemet er. En stenger ikke ned hele landet, når problemene er i avgrensede områder og innenfor definerte grupper. Det er bare å se på smittekartet over Oslo – det er ikke trangboddhet eller språkproblemer, som vi har blitt fortalt. Viruset forsvinner ikke hvis man snakker om det i en evighet. Det trengs handling. Men for en politiker er det bedre å klamre seg til et halmstrå, enn det å erkjenne den egentlige årsaken. Da må de også innrømme at hele visjonen om multikultur egentlig er et mareritt. De er ikke integrert, og årsaken til spredningen er kultur.

Men under en epidemi har en ikke tid til å ta hensyn til det. Man må sette inn ressurser der problemene er, i praksis er det å masseteste og plasser folk i karantene. Det er en praktisk metode for å bekjempe et virus. Det vi har sett i dag er en politisk metode. De stenger ned og ser at viruset sprer seg, så de må innføre enda flere tiltak. Baktanken er å bli gjenvalgt, så de passer på å snu kappen etter vinden og vente på bedre vær. Selv om de har påført Norges befolkning den tyngste belastningen i fredstid.

Men er man rådløs, så er en ikke trådløs. Det er bare å gi noen millioner til Faktisk. Da blir sannheten at protestene mot tiltakene egentlig er en nazidemonstrasjon.

