Kloden koker nå snart, men det er enda litt tid igjen, om vi handler nå. Der er mye som må gjøres, men hvis ikke vil kloden brenne.

Vi ser tydelige tegn på brannfare om man leser gammelmedia. Der er det ragnarok-overskrifter ved de årlige skogbrannene i California og Australia. De blir lagt inn i kalenderen, på lik linje som nyheter om ribbe til jul og flått om sommeren. Men er årsaken til skogbrannene virkelig menneskeskapte klimaendringer? Det er nok mennesket som står bak, men det er befolkningsvekst og inngrep i naturen. Det er ikke så spennende å fortelle at brannene kommer av dårlig skogsdrift og manglende brannsikring. Det høres bedre ut å si at kloden brenner.

Klodens temperatur er skiftende, sånn har det vært i milliarder av år, og det kommer nok til å fortsette i noen milliarder år til. Om jeg husker riktig fra skolen, så vil solen på sitt siste utvide seg og sluke jorden. Da kommer kloden til å brenne. Men det er litt utenfor vår levetid. I dag stiger temperaturen, men ikke mye om en sammenlikner med andre perioder i historien, slik som steinalderen og vikingtiden.

At temperaturstigningen er menneskeskapt, er en teori

Det kan være at mennesket bidrar. Men i hvilken grad er usikkert. Det eneste man kan gjøre med en teori er å avkrefte den. Bevise at den ikke stemmer. Men det er umulig å ha en åpen og fri debatt om teorier når de andre sier at kloden brenner. Klimaminster Sveinung Rotevatn ville ikke engang debattere, han mente at det er som å snakke om at jorden er flat. Hvis vi ser klimaendringene fra Rotevatns verdensbilde, så er det sant at de er menneskeskapte. Det blir som gudsbeviset, det eneste vi vet er helt sant er Guds eksistens.

Det har blitt en absurd situasjon når mennesker får et religiøst forhold til en teori. «Gud er død», sa Nietzsche. Han mente at det moderne mennesket ikke trengte å tro på en gud lenger. Men fanatiske mennesker forsvinner ikke om troen på en gud blir fjernet. De oppsøker andre grupper der de kan utfolde seg. Før var det særlig kommunisme som fanget de opp, de skulle ha væpna revolusjon og henge kapitalister i lyktestolpene. Men det gikk etterhvert av moten, og miljøvern tok over. I dag er det klimakrise som er inn. Det å tro fullt og helt på at temperaturen vil komme ut av kontroll og at hele økosystemet vil kollapse. Det tok helt av med heltedyrkelsen av Greta Thunberg, en liten jente med musefletter som seilte over Atlanterhavet for å redde kloden. Hun fremsto som frelseren som fikk mange til å omvende seg til den sanne tro.

En kan undre på om de som sier at kloden brenner egentlig tror på det selv. Som for eksempel den tidligere SV-politikeren Heikki Holmås, som nå har blitt vindmølleprofitør. Han har i den anledning skrevet boken «Kloden brenner. Hva må gjøres?».

Tror han virkelig på dette, eller har han funnet seg et bein å gnage på? Det er mye penger å tjene i det grønne skiftet. Våre skattepenger.

