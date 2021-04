annonse

annonse

– I årevis har den radikale vensterorienterte demokrater spilt skittend ved å boikotte produkter når et selskap har gjort eller sagt noe som fornærmer dem. Nå har de slått seg løs i stor skala med «woke cancel culture» og våre hellige valg, skriver Trump i en pressemelding.

Det er som konsekvens av at flere selskaper har erklært at de vil boikotte delstaten Georgia etter at det republikanske flertallet endret valglovene. Det vil heretter kreves ID for å godkjenne innsendte stemmer, og det vil være begrensninger på tidsrommet man kan stemme på.

Etter at aktivister har krevd boikott har store selskaper med hovedkvarter i Georgia, som Coca-Cola og Delta Airlines, kommet med erklæringer som fordømmer de nye lovene. Baseball-ligaen (MLB) har også flyttet arrangementer ut av delstaten, skriver Fox News.

– Det er på høy tid at republikanere og konservative slår tilbake – vi har flere folk enn dem – mange flere! Boikott Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase. ViacomCBS, Citigroup. Cisco. UPS, og Merck. Ikke ta i bruk produktene deres før de gir seg, uttalte Trump.

Noen republikanere har allerede fulgt oppfordringen og fått fjernet Coca-Cola produkter fra utvalgte offentlige bygninger i Georgia.

Some Georgia Republican state legislators are removing @CocaCola products from their statehouse offices after the Atlanta-based beverage giant criticized the new elections law. #gapol pic.twitter.com/leojXBGQAM

— Greg Bluestein (@bluestein) April 3, 2021