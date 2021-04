annonse

Flere veier og fjelloverganger er allerede stengt natt til søndag på grunn av uvær. Det kan gjøre det utfordrende for dem som skal hjem fra påskeferien.

Vegtrafikksentralen vest melder ved totiden natt til søndag at det er innført kolonnekjøring for kjøretøy over 7.5 tonn over riksvei 7 Hardangervidda inntil videre på grunn av uvær. Overgangen er nå stengt for personbiler.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt på strekningen Rustasætre bom – Sognefjellshytta.

Vegtrafikksentralen sør melder at E134 over Haukelifjell foreløpig er åpen, men på grunn av det meldte uværet første påskedag kan det bli kolonnekjøring og stengt fjellovergang. Vegtrafikksentralen anbefaler derfor bilister til å sjekke vær og trafikkmeldinger på 175.no før man legger ut på veien.

Vegtrafikksentralen nord melder at E6 over Saltfjellet er stengt på grunn av uvær, og at E6 over Kvænangsfjellet stengte etter at siste kolonne gikk fra sør klokken 00.20 natt til søndag.

Det er fortsatt kolonnekjøring over fylkesvei 894 Mehamnelv bru – Kifjord kryss, samt at europavei 69 Skipsfjordhøgda – Skarsvåg og fylkesvei 8038 Gjesværvegen er stengt.

Både i Møre og Romsdal og på Helgeland. er det varslet stor snøskredfare søndag, og fra mandag også i Trollheimen, Romsdal, på Sunnmøre og i Indre Fjordane.

