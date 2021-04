annonse

Terje Andresen jobber til daglig som barsjef ved utestedet Onkel Blaa i Bærum, men ble permittert etter nedstengningen. Da tok han et valg.

– Jeg var lei av å gå permittert, og kom over en artikkel i Dagbladet hvor Torbjørn Eide, som er daglig leder her, sa at det var vanskelig å få tak i folk. Jeg fant ham på Facebook, sendte en melding og fikk kjapt tilbud om jobb, sier han til DN.

Torsdag 11. mars reiste barsjef Andresen opp til Lofoten.

– Siden det har det gått i ett. Her er det høyt tempo og hard jobb – men det er gøy, og svært godt arbeidsmiljø med rundt 20 ansatte fra hele landet i ulik alder, samt tolv litauere.

– Hva konkret gjør du? spør DN.

– I dag pakker jeg ryggrader som skal sendes til Kina. I går pakket jeg også ryggrader i åtte timer, pluss jeg sto i åtte timer og dro innmat ut av torsk. Ellers sløyer og klipper jeg fisk, fileterer, salter og sorterer rogn og lever som skal eksporteres.

Folk på dagpenger får etter en ordning fra februar beholde halve stønaden fra Nav om de tar sesongjobb i fiskeindustrien.

– Hva synes du om at mange går ledige i byene, mens fiskeindustrien nordpå slet med å få ansatte?

– Det er veldig synd. Selv er jeg 57 år, og har jobbet hele livet. Det tok meg ti minutter å få denne jobben. At bedrifter i Lofoten sliter med å få tak i folk er helt katastrofe. På et par intense måneder lander de fisken som er grunnlaget for hele årets omsetning.

