annonse

annonse

Selskapet innrømmer saken.

– Å betale ansatte 15 dollar i timen gjør deg ikke til en «progressiv arbeidsplass» når man driver motarbeidelse av fagforeninger og får ansatte til å urinere i vannflasker, skrev demokraten Mark Pocan den 25. mars.

Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) March 25, 2021

annonse

Allerede en drøy time etter Pocans tweet, svarer kontoen Amazon News, som driftes av selskapet.

– Du tror virkelig ikke på tisse i flaske-greia, gjør du?! Om det var sant ville ingen arbeidet for oss, skrev selskapet.

Amazon har slettet tweeten, men den er kopiert.

Here's a screenshot in case Amazon deletes this reply. Spread this like wildfire pic.twitter.com/6XIdh2f6Hp — SydRaccoon (@SydRaccoon) March 25, 2021

annonse

Saken skapte furore i sosiale medier, og en drøy uke senere så Amazon seg nødt til å beklage.

– Dette var et selvmål, vi er ulykkelige for det, og vi skylder representant Pocan en beklagelse, skriver Amazon i et innlegg på egne nettsider.

Selskapet innrømmer blant annet at tweeten ikke stemmer, da den fokuserer på ansatte ved lagrene og ikke sjåførene, skriver E24.

– Vi vet at ansatte kan ha problemer med å finne toaletter på grunn av trafikken eller på avsidesliggende ruter, og dette har vært særlig vanskelig under Covid når mange offentlige toaletter har vært stengt, skriver Amazon.

Selskapet mener at problemet gjelder for hele industrien, og ikke bare er spesifikt for dem.

annonse

– Selv om faktum er at problemet gjelder hele industrien, vil vi gjerne løse det. Vi vet fortsatt ikke hvordan, men vi vil se etter løsninger, skriver Amazon.

Grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos, regnes som verdens rikeste mann.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474