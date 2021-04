annonse

Hvis du leter med lykt og lupe vil du alltid finne fem feil. Men diskrediterer detaljene alt som er riktig, nøytralt eller diskuterbart i et større bilde?

Hvordan kan du vite at du står ved siden av en feil eller en menneskelig «feilvare»? Blir tankene og holdningene dine forandret av det? Faktisk.no er eksperter på dette. Det er kanskje det de er best på. Og de beviser det ofte. Det kalles guilt by association og det fungerer omtrent slik: Hvis Anders Behring Breivik liker hardkokte egg bør ikke du like det. Kok dem bløte. Eller aller best; ikke spis egg i det hele tatt. Hold deg unna alt som er vanskelig å tenke. Ikke tenk på det. Stol på Faktisk.nos upartiske gjennomgang.

Qanon og nazi-tilknytning på demonstrasjoner mot smitteverntiltak, er den tendensiøse og i hvert fall delvis feilaktige overskriften på en sak Faktisk.no publiserte 2. april. De skal være seriøse voktere av sannheten, men i stedet avslører deres egen tekst at overskriften lyver. Det er ingen Qanon-tilknytning som kan dokumenteres av Faktisk.no. Men Faktisk.no mener at en av talerne på en demonstrasjon har utmerket seg på sosiale medier med retorikk som ligner på den Qanon spiller på. Ok. Men er det fakta at det er Qanon-tilknytning på demonstrasjonene fordi en taler har en retorikk Faktisk.no mener ligner Qanons tanker?

Les også: Faktisk.no griper inn – hindrer spredning av Resett-artikkel på Facebook

Media er styrt av onde politikere

– Media er styrt av dem som vil oss noe vondt. De er styrt av de her, sa mannen og pekte på stortingsbygningen, skriver Faktisk.no. At det er et samarbeid mellom storting og media er ikke en teori. Det er et faktum. Rundt 9 milliarder i årlig støtte, om man regner med momsfritaket, taler sitt eget språk.

Videre fortsatte historien om at politikerne der inne også var styrt av noen, nemlig eliten, skriver Faktisk.no. – De har fått et manus de skal følge, gjengir Faktisk.no mannen som ifølge Faktisk.no har Qanon-tilknytning.

Et slik manus finnes ikke, men at mennesker med makt kan lese mye av den usynlige skriften i samfunnet er vel noe alle forstår? Eliten er de som har penger og meninger som styrer samfunnet. Hvis du ikke tror at det er sant må du leve i en kommunistisk fantasiverden. Bare at der er eliten erstattet fullstendig av staten og dens utvalgte.

Er du nynazist, eller?

At en nynazist talte på en demonstrasjon, er sant. Men selv en nynazist kan ha rett i at egg smaker godt. Alle som mener noe eller det meste av hva denne nynazisten mener om koronatiltakene er vel ikke nynazister av den grunn? De fleste visste neppe noe om fortiden hennes.

Forsøker Faktisk.no å koble demonstrasjonene mot koronatiltakene som nynazistiske i sin egentlige natur? Det er i så fall vel konspiratorisk. Er koronademonstrantene å regne som tilhørere til Hitlers taler i den tiden da lilleputtpartiet han gikk inn i vokste seg stort? I så fall; hvor er partiet? Hvor er den karismatiske lederen?

Les også: Spredde løgn om kornåkerbryllupet og nekter å svare på spørsmål – har likevel nominert faktasjekkere til Nobels fredspris

Og du er kanskje også rasist?

Ut med pakket, ropte tilhørerne på en demonstrasjon. Med henvisning til politikerne på stortinget, skriver Faktisk.no og belærer at dette er fotballhooliganretorikk. Og derfra er veien kort til rasisme i forbindelse med utropet, mener Faktisk.no. – Å la ham lide x3, og la ham dø! ropte VIF-klanen når en av motstanderens spillere lå nede, husker jeg fra 90-tallet. Ironi er et virkemiddel. En demonstrasjon er en spisset uttrykksform. Men kritikk av politikere fra folket må mistenkeliggjøres.

Videre blir det kritisert at medlemmer av det politiske partiet Alliansen har fått taletid. Det kalles ytringsfrihet. At Alliansen har noen meninger 99,99+ prosent av det norske folk absolutt ikke stiller seg bak, er ikke grunn nok til at man ikke skal tolerere at de har meninger så lenge det de sier er innenfor lovens grenser. Loven er jo også et faktum.

Faktisk.no presiserer at de har forelagt lederen av en markering i Oslo, Kinara Lundberg, sin faktiske gjennomgang. Sikkert med den sedvanlige korte tidsfristen som etter hvert er velkjent når Faktisk.no banker på den digitale døren til småkårsfolk de er uenige med. – Sånn helt faktisk er vi av folket – for folket, skriver Lundberg i en SMS til Faktisk.no.

Fra «faktasjekker» til agitator

Faktisk.no bruker mye av spalteplassen i den lange «faktasjekken» på å intervjue meningsfeller. Før publiserte de lange og dørgende kjedelige innlegg som belyste en eller annen uvesentlig feil i en viktig sak. Som for eksempel antallet som utførte gruppevoldtekten mot en forsvarsløs og beruset svensk kvinne. Antallet ble det vesentlige. Ikke voldtekten. Men de intervjuet ikke professorer i psykologi som mente noe om viktigheten av antallet som voldtok. Så Faktisk.no har «utviklet» seg. Gratulerer.

Faktisk.no har tatt kontakt med arrangøren av demonstrasjoner i Oslo og Trondheim som kaller seg «Røde luer». Allerede her burde de faktisk merke seg at det er snakk om et navn på en enkel nettside. Røde luer er ingen maktorganisasjon. Slik svarer «Røde luer Oslo» Faktisk.no: – Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon som mener at motforestillinger til myndighetenes koronapolitikk får altfor liten plass i det offentlige rom. Vårt mål er derfor å fasilitere en talerstol, slik at flere kan bli hørt.

Også arrangørene i Trondheim understreker ytringsfriheten i sitt svar til Faktisk.no. Men i stedet for å lage en overskrift som: Ytringsfriheten, på tvers av politisk ståsted, beskrives som motivasjonen bak demonstrasjoner mot smitteverntiltak, velger Faktisk.no å sende ut et budskap om at du nok tror at øgler har tatt over politikere i Norge og at du stiller deg ved siden av nynazister om du er skeptisk til alle myndighetenes strenge tiltak, de hurtig fremstilte vaksinene og skjevfordelingen av plikter og ansvar under den økonomisk ruinerende unntakstilstanden Norge og verden er i.

Jeg våger påstanden; Faktisk.no er skeptisk til ytringsfriheten. Det er fristende å tro at de har reptilhjerner. Men jeg har ikke bevis for det.

