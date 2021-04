annonse

Mandag morgen er de fleste av de viktigste fjellovergangene i Sør-Norge stengt på grunn av uværet.

På morgenen andre påskedag er det bare E16 over Filefjell som er åpen for trafikk, mens det er kolonnekjøring over E133 Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedal, skriver NTB.

Riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 15 over Strynefjell og fylkesvei 53 Årdal – Tyin er alle stengt inntil videre, opplyser Vegtrafikksentralen.

Også fylkesvei 50 Aurland – Hol er stengt, der skal ny vurdering tas klokken åtte. Også riksvei 13 over Vikafjellet er stengt. Der foretas ny vurdering klokka 12 mandag.

I Nord-Norge er E69 Skarsvåg – Nordkapp i Troms og Finnmark fylke stengt på grunn av uværet, men de andre er åpne.

