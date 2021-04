annonse

Koronatiltakene gir en helt ny type nyhetssaker for mediene.

I helgen måtte en forkommen skiløper, en mann i 50-årene, reddes av en fjellredningsgruppe fra Norsk Folkehjelp i Trøndelag. Nå viser det seg at han hadde vært på tur til Sverige, skriver NTB.

– Planen hans har vært å gå på ski over grensen og bli hentet av sønnen sin i Stuggudalen for å unngå karantenehotell, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge Johnsen hadde overnattet på en selvbetjeningshytte etter å ha vært i Sverige, og var både våt, kald og forkommen da han ble funnet.

– Han vil bli anmeldt for brudd på karantenebestemmelser for ulovlig grensepassering. Jeg vil heller ikke se bort ifra at han vil bli stilt ansvarlig for erstatning av redningsaksjonen. Det koster penger å bli hentet ut av en fjellredningsgruppe. Så det blir uansett en dyr affære. Det er mye styr for å slippe karantenehotell, sier Johnsen.

