Mange begynner å få øynene opp for den giftige identitetspolitikken og woke-kulturen som brer seg som kreft i vårt samfunn. Denne splittende og problematiske ukulturen minner om en ukontrollert skogbrann som herjer fra land til land, samfunn til samfunn, familie til familie.

Det vil alltid være friksjon i ett samfunn, det er helt naturlig, friksjon mellom interessegrupper har alltid eksistert. Der man før løste slik friksjon med vold, løser vi dette i dag i vesten med et komplekst system av lover, regler og sedvaner kalt demokrati. Vi blir enige om veien fremover, selv om vi kan være uenige. I andre land der identitetspolitikk er det styrende og ikke nasjonalfølelsen, løses oftest konflikter med vold eller borgerkrig. Systemet vi har i vesten er ikke så robust som alle tror, og det vi nå ser utspille seg er dystert. Volden vi så i USA under opptøyene i Charlottsville, anført av BLM og Antifa-aktivister, etterfulgt av den kaotiske stormingen av Capitol Hill er forsmaken på det som venter oss i Europa, også i Norge.

Det som er spørsmålet i ett samfunn med friksjon er: Hvor tørt er gresset? Om gresset er vannet og friskt så vil ikke friksjonen lykkes med å antenne og brenne ned kulturen og våre felles verdier som kalles samfunnslimet. Om gresset og skogen er tørr nok brenner det godt, blåser det i tillegg sprer ilden seg raskt.

I dette tilfellet er vannet betydningen av kultur, verdier og tradisjoner. Vi konservative har forregnet oss og tatt mye av den verden vi lever i for gitt, vi har ikke vannet plenen. Vi har rett og slett syndet mot oss selv og mot fremtidige generasjoner ved å ikke ta kulturkampen på alvor, og jobbet med å overføre verdiene til neste generasjon. Det holder ikke med en dag i året med pølser og is, eller masse gullmedaljer i skisporet.

For hvilken kultur skal man integreres i, om man ikke har en kultur? Hvilke normer og verdier skal man leve etter eller dele når alle normer og verdier er i oppløsning? Hvorfor skal man vise solidaritet med sin neste om man ikke deler noe felles? Det er dit vi har kommet. Dekonstruksjonens ørken som har pågått i over 50 år begynner å vise hvilken eksistensiell trussel vi står ovenfor. En kollaps av demokratiets viktigste beskytter som Halvor Fossli beskrev i sin bok “Mot nasjonalt sammenbrudd”. Demokratiets grunnmur og beskytter er nasjonalstaten. Det er kun nasjonalstaten som kan garantere lov og orden og representere folkeviljen til skjebnefellesskap og gi grunnlaget for demokratisk samhandling. Det er ikke FNs menneskerettigheter eller andre overnasjonale organer, selv om våre politikere vil ha deg til å tro dette. Nasjonalstaten representerer nasjonen, og nasjonen er det fellesskapet vi føler sammen med andre, det er summen av kultur og verdier som deles og som skiller oss fra dem.

Mennesker om ikke føler tilhørighet til noe, som verken deler kultur, språk eller verdier eller har fellesskapsfølelse, vil heller ikke være solidariske mot hverandre. Bare se på pandemien og smittetrykket, selvfølgelig en brannfakkel som ingen tør ta i.

En slik splittet populasjon er enkel å manipulere, sette opp mot hverandre og kontrollere. En slik populasjon vil være i evig konflikt og rivalisering, slik vi ser i områder folk flykter ifra. De progressive har alt for lenge fått lov til å definere hva ingenting er, altså gjort noe som en gang var Norge om til ingenting, slik Kongen så forbilledlig uttrykte det, på sin hagefest. Harald er nå konge av ingenting! Vi Harald er nå bare Harald, han er ikke den suverene, den suvereniteten er avstått til overnasjonale organer styrt fra New York, Brussel eller Davos for den saks skyld. Det er ikke noe vi, for vi er ofret på woke og identitetspolikkens alter.

Det har ikke manglet på advarsler fra fritenkere på både venstresiden og høyresiden i norsk offentlighet om hva som kommer. Espen Goffeng har blitt ledd ut og erklært nær sagt hysterisk når han påpekte at vi ville få cancel culture i Norge, og advart mot wokeismen som importeres fra USA. Kjetil Rolness kjemper en heltemodig kamp på sin Facebookvegg og i avisspalter, og påpeker det destruktive som er i ferd med å slå rot i landet. Det har gitt ham fiender og venner, og den visstnok stigmatiserende facebookhøyremerkelappen. George Gooding har i flere år påpekt hvordan manipulasjon og utelatelsessynder fra norske media er med på å skape et feil bilde av den politiske situasjonen i USA her hjemme. Statsviter og Nobelkomitemedlem Asle Toje har skrevet om temaet i over ett tiår gjennom tre bøker, der han med kjølig og kald refleksjon på en foruroligende måte har beskrevet nåtiden og spådd om det som kommer.

Det som kommer er ytterligere polarisering, kulturkamp, harde fronter, høyt konfliktnivå, splittelse og en utilgivelig tone. Hvis du frarøver folk deres identitet, deres kultur og mulighetene til å uttrykke seg fritt, så vil det eneste de har igjen å kjempe med være sjåvinistisk nasjonalisme og vold. Motsvaret til woke-bevegelsens identitetspolitikk er ikke lekkert, og må unngås for enhver pris. Men identitetspolitikkens apostler presser på videre, de vil fjerne ytringer og fjerne kulturen, de skaper konflikten. Så hvorfor er historie og kultur viktig? Kongspeilet – en bok skrevet på 1200-tallet – gir oss svaret:

«Om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.»

Visdomsordene fra 1200-tallet gjelder fortsatt, om det går uår i folket ender det sjeldent godt. Hverken økt pengebruk, drakoniske lover eller en totalitær overvåkende sentralmakt kan hanskes med ett folk det er gått uår i. Dette har vi sett i historiens løp utallige ganger, fra den franske revolusjon, den amerikanske frigjøringskamp, den russiske revolusjon, borgerkrigen på Balkan til kampene vi ser utspille seg i dag flere steder i verden.

Det er mange som engasjerer seg for å stoppe det uår som vi er på vei inn i. Vi er forbi det kritiske punktet, herifra må alle gode kvinner og menn selv velge om de ønsker å ta opp kampen mot en minoritet aktivister eller la seg kue. De som river ned vår vestlige sivilisasjon er svært effektive i sin oppskrift i å delegitimere, stigmatisere og ødelegge dem som står i deres vei. Ett intrikat system av statsfinansierte NGOer og enkeltpersoner som får mye taletid i NRK og andre store mediehus jobber notorisk med å beskytte sitt prosjekt, og om du ikke er med på planen vil du raskt oppleve pisken.

Har du ett rent hjerte og gjør det rette, da har du intet å frykte. Du har en plikt til å si imot og motarbeide dem som ønsker å innføre woke-revolusjonen i Norge. Elie Wiesel sa følgende ”Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det er likegyldighet . Selv hat kan til tider fremkalle et svar. Du kjemper mot det. Du fordømmer det. Du avvæpner den. Likegyldighet gir ingen respons. Likegyldighet er ikke et svar. Likegyldighet er ikke en begynnelse, det er en slutt. “ Mangelen på engasjement har ført oss til slutten, men vi kan avverge de alvorligste konsekvenser om vi bryr oss. Her er 7 punkter som forklarer mitt engasjement i samfunnsdebatten og hvorfor du også skal bry deg.

1. Alt liv er ett – det som skader andre eller naturen, skader også meg – det som er godt for andre eller naturen er godt, også for meg.

2. Følg hjertet – mitt hjerte ønsker å hjelpe medmennesker og omverdenen så lenge det ikke går på bekostning eller skader meg selv og familien. (Norge burde hjelpe alle i verden så lenge det ikke går på bekostning av, eller skader nasjonen og landets innbyggere)

3. Empati, moral og skaperkraft utover egen overlevelse er det som skiller oss mennesker fra alle andre arter og gjør oss til Guds utvalgte.

4. Har man erfart eller oppdaget noe man mener er til beste for andre er man bærer av et budskap og av lyset. Da er man pliktig overfor Gud (menneskeheten) å dele det med sine medmennesker etter beste evne – det øker også effekten av oppdagelsen i ens eget liv.

5. De fleste av våre tanker er et produkt av impulser vi har fått fra andre som har brukt krefter på å dele sine erfaringer. Kun en liten andel av våre tanker er «nye» og kan kalles våre egne. Det er disse «nye» tankene som gjør oss til med-skapere av vår kollektive bevissthet. Det er summen av denne kollektive bevisstheten vi nyter godt av når vi blir inspirert og øker kvaliteten i våre egne liv.

6. Maktens vesen er å ta så mye den klarer før motstanden blir for sterk. Oppgaven til dem som ikke søker makt selv er å skyve linjen man ikke aksepterer at makten krysser lengst mulig fra seg. Det er kun dette som avgjør om vi blir slaver eller ikke – vårt felles ansvar.

7. Egoisme, apati, dumhet, handlingslammelse, avmakt, forakt eller latskap er alle grunner til ikke å handle, men tilhører den mørke siden – dødsprosessen og mangel på livskraft. Visdom, mot, måtehold og rettferdighet sammen med optimisme, handlekraft, skaperkraft, tilgivelse og barmhjertighet representerer lyset og overflod av livskraft. Du må ta stilling til hva som skal styre ditt liv, og samfunnet du skal leve i, hvilke verdier som skal råde.

Historien gjentar seg sjelden, men mennesket gjør det. Du velger selvsagt selv hva du ønsker å gjøre – du som leser dette vet hva jeg har valgt.

