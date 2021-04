annonse

Hvem har ikke erfart sinte sosialister, slike som skriker med skum i munnen. Akkurat den samme egenskapen gjenfinner vi hos islamister.

– Kan det være et tilfeldig sammentreff?

Begge er sinte for at alt er urettferdig og alle andre har skyld i dette. De har sett lyset, andre famler i mørket. Blir de motsagt, hever de røsten og snakker så høyt at ingen andre kommer til orde. Erfaring viser at blir man aggressiv nok, så slutter andre å snakke. Det blir sett på som en seier.

Sosialister og islamister har ikke individuelle meninger, de er kollektive. I gruppen skal alle mene det samme, og det er uhørt å stå alene. Man kan dele gruppen i tre, de sosiale, de rasjonelle og de fanatiske. De rasjonelle er de tenkende, de fordyper seg i lange tankerekker og klarer sjelden å fatte seg i korthet. De sosiale deltar for å se for å bli sett, blant dem finnes de som også søker innflytelse. De spiller på de andre, skaffer seg applaus fra de fanatiske og bruker de rasjonelle til talsmenn.

Sinne kommer som oftest av fanatisme, noe som har eksisterer i alle samfunn til alle tider. Av og til kan også kulturen være basert i fanatisme. Det være seg religion eller ideologi, slik som Stalins Sovjet, Hitlers Tyskland og islamisme. I slike samfunn er forekomsten av fanatisme høyere enn i et liberalt samfunn. Men selv om Norge er et samfunn der alle kan skape sin egen fremtid, så blir noen likevel sinte, nettopp fordi samfunnet gir individet muligheter. Det kan virke ulogisk, men fanatikere trives i flokk. De ser på selvstendighet som en trussel, noe som kan slå sprekker i fellesskapet.

De er alltid sinte, veldig sinte

Sosialister har hengt seg opp i skattelette til de rike. Hva nå det innebærer, siden de rike eier bedrifter, og da må de tappe bedriften for å betale skatt, noe som i sum går utover sysselsettingen. Men så langt tenker de nok sjelden, de er sinte fordi deres egen økonomi er begredelig. Som egentlig er en følge av en ubrukelig utdannelse og dernest bullshitjobber, slik som en «rådgiver» i en organisasjon. Man blir ikke rik av det, men hvorfor er de sinte på andre for sine egne valg?

Men man finner sjelden sosialister i muslimske stater. Det er verdikonservative land, og det siste de ønsker er endring. Det er samfunn som er gjennomsyret av makt og er inndelt etter rang. Der finnes det lite rom for fritt snakk, men det finnes en åpning innenfor religion, så lenge man følger de hellige skrifter. I dette rommet utvikles det samme sinne eller frustrasjon som man gjenfinner hos sosialister. Begge føler seg forfulgt, og krever respekt. Andre hindrer dem i å utvikle egen fremtid, og de er ofre i et samfunn som er imot dem.

Det blir som blitzeren med rød hanekam og ring i nesen som klager over diskriminering på arbeidsmarkedet.

