Barn helt ned til fem år ytret ønske om å se usunt magre ut etter bare å ha lekt med tynne motedukker én gang, ifølge en britisk studie.

Barbie og andre ikoniske motedukker har i mange tiår fått kritikk for sine urealistisk proporsjonerte kropper og for at de kan påvirke personer syn på egen og andres kropp.

Nå viser en britisk studie publisert i Body Image at å leke med slike dukker én gang, var nok til å få synet på egen kropp påvirket. Psykologene advarer om at det øker risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi eller utvikle og forsterke psykiske lidelser.

Hovedforfatter bak studien, professor Lynda Boothroyd på Universitetet i Durham, sier misnøye med egen kropp er et stort problem, spesielt blant unge jenter.

– Det kan få alvorlige konsekvenser for jenters velvære og føre til spiseforstyrrelser og depresjon. Resultatene fra studien vår viser at det å leke med ekstremt tynne dukker – som det selges millioner av hvert år – kan ha en faktisk, negativ innvirkning på jenters kroppsbilde, sier Boothroyd.

Biler og ufarlig dukke

I den kvalitative studien ble 31 barn mellom fem og ni år intervjuet etter å lekt med Barbie, biler eller en realistisk utseende dukke, Lottie. Lottie-dukken skal være omtrent ni år, har normale proporsjoner og framstår verken som sminket eller avslørende kledd.

Før og etter hver lekeseanse skulle alle jentene ved hjelp av et interaktivt program angi hvordan en voksen idealkropp ser ut, og hvordan de mener deres egen kropp framstår og hvordan de skulle ønske den så ut.

Jentene som hadde lekt med Barbie, anga en tynnere idealkropp, både for en voksen kvinne og for seg selv, etter lekingen enn før. De ønsket seg også en tynnere kropp enn før de lekte med Barbie.

Viktig lek

Psykologspesialist og psykoanalytiker Anders Flækøy Landmark sier til NTB at studien er interessant, men at neppe er generelt grunnlag for å legge skylda på enkeltleker for barns selvbilde.

– Men la oss se for oss et barn som bare leker med Barbie, spiller Barbie-spill og ser på Barbie-filmer og har foreldre som er svært opptatt av kropp, kosthold og trening, så kan det nok samlet sett få en negativ effekt på barnets bilde av seg selv, sin kropp og hva andre oppfatter som viktig i livet. Men hvis man som mange barn gjør, leker både inne og ute, alene og med venner, litt med storebror og lillesøster og deres venner, litt med lego, litt med Barbie-dukker og bamser og andre type leker, så vil du få en annen effekt vil jeg tro, sier Landmark.

– Den største bekymringen for meg og andre fagfolk der er heller at barn leker mindre og mindre enn hva de leker med. Hvis barn har flere ulike lekeaktiviteter de veksler mellom, så de får en jevn balanse. Lek og lekenhet er ikke bare «bortkastet tid» eller «tull», men helt sentralt for å fremme barnets psykologiske utvikling, sier Landmark.

Magert forbilde eller versatil leke

Forskerne bak studien etterlyser nå at det usunne kroppsidealet lekene representerer, blir snakket mer om opp for å redusere presset på jenter og kvinner.

De mener slike leker kombinert med eksponering for «magre forbilder» på film, TV og i sosiale medier bidrar til at spesielt jenter, ofte i en svært sårbar alder, føler seg utilstrekkelige.

I en kommentar i Daily Record sier en talsperson for produsenten Mattel at de selger en av markedets mest versatile dukker, med over 170 ulike utseende, fem kroppsfasonger, 22 hudfarger, 76 hårsveiser, 94 hårfarger og 13 øyefarger, i tillegg til at modeller syke, handicappet og en har amputert bein.

Videre henviser Mattel til en global studie fra Universitetet i Cardiff i 2020, som viste at å leke med dukker generelt aktiverer deler av barns hjerne som utvikler empati og sosiale evner.

Den norske eksperten Landmark påpeker at andre forbilder og hvordan barna faktisk blir møtt i hverdagen bidrar til å gjøre det hele mer komplisert.

– Særlig de minste barna blir kjent med seg selv og sin kropp gjennom måten deres omgivelser ser og møter dem på i barnets daglige liv. Barna kan også bruke foreldrene sine som forbilder, som representanter for kultur og hvordan man skal leve. Foreldrenes egne idealer, tanker om seg selv og forestillinger om egen kropp vil kunne smitte over på barnets bilde av hvem det er og hva det bør være for å bli inkludert og satt pris på av andre.

