Modulær konstruksjon, digital modellering, samt lærdom fra konstruksjonen av tidligere hangarskip i Ford-klassen, reduserer kostnadene og fremskynder ferdigstillingen av USAs nyeste hangarskip – USS Enterprise.

Mens diskusjonen om fremtiden til hangarskip i maritim krigføring fortsetter å rase i amerikanske sikkerhetspolitiske kretser, går konstruksjonen av det tredje hangarskipet i Ford-klassen raskere enn tidligere antatt. Etter å ha blitt påbegynt i 2017, skal USS Enterprise etter planen nå leveres til den amerikanske marinen i 2028, ifølge The National Interest.

Den første utgaven i Ford-klassen, USS Ford, nærmer seg sin første offisielle militære utplassering og full operasjonell status, mens den andre, USS Kennedy, ble sjøsatt i oktober og for øyeblikket gjennomgår tester.

Lærdom

Det forventes at de fleste teknologiene om bord på Enterprise vil være relativt like de to første utgavene, men de vil trolig integreres raskere, gitt erfaringen som produsenten, Huntington Ingalls Industries (HII), har med de to forhenværende utgavene.

Nye skipsbyggingsmetoder har utviklet seg gjennom hele byggeprosessen, og HII inkorporerer nå en rekke lærdommer fra konstruksjonen av Ford og Kennedy.

Modulær konstruksjon

Noen av disse konstruksjonsinnovasjonene har allerede vært i brukt under konstruksjonen av USS Kennedy. Det involverer en prosess som beskrives som «modulær konstruksjon», hvor skipsrommene blir satt sammen før de flyttes til tørrdokken for installasjon, en metode som fremskynder byggeprosessen.

Konstruksjonsprosessen begynner med bunnen av skipet før man arbeider seg oppover med sideskroget og installerer de ferdiglagde boksenhetene. Den nederste tredjedelen av skipet blir bygget først. Noen av designmetodene som nå brukes for Kennedy inkluderer også forsøk på å fabrikkere eller smi noen deler av skipet – i stedet for å støpe dem – fordi det gjør prosessen billigere, ifølge byggherren.

Digital modellering

HII jobber med å ta noen av disse nye metodene til et nytt nivå med USS Enterprise – en prosess som i stor grad har blitt hjulpet eller forbedret gjennom bruk av digital modellering. Kjølen til USS Enterprise skal være klar i 2022.

– Det vil være det første hangarskipet som er bygget helt ved hjelp av digitale tegninger og prosedyrer, i stedet for tradisjonelle papirarbeidspakker og produkter. Bruken av digitale data og digitale verktøy er mer brukervennlig og intuitivt, noe som gjør utførelsen av skipsbyggernes arbeid mer effektivt, forklarer HIIs visepresident for nybyggede hangarskip, Lucas Hicks.

Kostnadsreduksjon

USS Enterprise er en del av en kjøpsplan designet av US Navy for å senke produksjonskostnadene og effektivisere teknologisk integrasjon.

Det fjerde hangarskipet Ford-klassen, enn så lenge kjent som CVN 81, gjennomgår allerede flere viktige planleggings- og forberedelsesfaser.

