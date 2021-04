annonse

annonse

Senterpartiets Marit Arnstad sier reversering av taxireformen vil bli viktig i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget til høsten.

– Jeg snakker med fortvilte taxisjåfører som innser at de må gi opp levebrødet. Regjeringen ødelegger en hel næring under en pandemi, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til Adresseavisen.

Arnstad sier at dersom de får muligheten etter høstens valg, så lover hun at Sp vil «snu hver stein» for å «rydde opp» i reformen.

annonse

– Vi vil se på mulighetene som finnes til å gjøre endringer som sikrer at folk fortsatt kan ha det som levebrød, altså heltidsjobb. Da er det flere ting du kan gjøre som kan påvirke løyveantallet, som å kreve driveplikt, tilknytning til sentral, og en kjentmannsprøve. Hun sier saken også vil bli viktig i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Fra 1. november i fjor ble reglene for å kjøre drosje slik at man ikke lenger må tilhøre en taxisentral, og kommunene kan ikke lenger sette tak på hvor mange drosjer det skal være.

– Dette er en av grunnene til at vi mener den borgerlige regjeringen må bort. Vi vil stå hardt på i forhandlingene for å få gjennomslag med andre partier, og vi mener det er mange argumenter som også bør tiltale Ap her, sier Arnstad.

annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre har allerede uttalt seg om de nye reglene, noe han gjorde allerede i november i fjor.

– Det frislippet som regjeringen gjennomfører nå, frykter jeg vil gi dårligere arbeidsvilkår for sjåførene, et uoversiktlig taxitilbud i byer og distrikter og i sum bli dårligere for kundene, sa Støre da.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474