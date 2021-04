annonse

Eiendomsmeglere har aldri før opplevd en større etterspørsel enn nå.

Noen mener sågar de kunne ha solgt enda flere, skriver Dagens Næringsliv.

Stig Svartor ved Privatmegleren Lillehammer har aldri opplevd maken.

– Det er helt ekstremt. Det er nesten en dobling sammenlignet med samme periode i fjor. Så vi snakker rekord med god margin, sier han.

Svartor mener et par faktorer har vært avgjørende for etterspørselen.

– Lave renter og koronasituasjonen gjør at folk er i kjøpemodus. Vi har også hatt et godt «varelager», men vi kunne ha solgt enda mer hvis vi hadde hatt enda flere tomter og fritidsboliger i prisklassen 2–5 mill. Etterspørselen har jevnt over vært større enn det vi har hatt nok og riktige objekter til, sier han.

– Sommeren i fjor var helt Texas. I år kan kanskje sjøhyttemeglerne ta over stafettpinnen fra fjellet, så blir det kanskje en roligere sommer hvor vi kan bygge opp varelager, slik at vi er klare for høsten, sier Svartor.

Christian Haatuft ved EiendomsMegler1 har nesten ikke tid til å snakke med DN når han blir ringt opp påskeaften.

– Her går det veldig bra. Vi hadde noen salg i begynnelsen av påsken, men nå langfredag og påskeaften har det gått mest i visninger, så vi håper på noen flere salg etter påske, sier han.

Det har til tider vært så mye å gjøre for meglerne at det har gått utover privatlivet.

– Man har jo en familie og en fritid å ta vare på også, og med det trøkket som har vært i hyttemarkedet denne sesongen har det vært utfordrende å finne en god kombinasjon, sier Svartor.

