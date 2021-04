annonse

annonse

Britiske fagforeninger og organisasjoner mener at barn bør lære at de er privilegerte, kun fordi de er hvite.

En gruppe britiske fagforeninger og frivillige organisasjoner har laget nye retningslinjer for å motvirker rasisme, der de krever leksjoner i «hvite privilegier» og «rasemessige fordommer».

Retningslinjene kom i form av en 128 siders rapport titulert «Birth to 5 Matters from the Early Years Coalition», og er utviklet av representanter fra National Education Union (NEU), the National Day Nurseries Association, and the Association for Professional Development in Early Years.

annonse

Les også: Britiske myndigheter ekskluderer etniske briter fra fattigdomsinnsats

«Rasemessige forskjeller»

Det hevdes i rapporten at det «å snakke om rase er det første skrittet mot å motvirke rasisme», og at det er feil å behandle alle likt og «ignorere rasemessige forskjeller».

annonse

«Denne tilnærmingen tillater simpelthen fortsettelsen av partiskhet i vårt samfunn, som rammer folk fra svarte og minioriserte grupper. I stedet for en fargeblind tilnærming til rase, er det behov for en mer proaktiv antirasisme», heter det i rapporten.

«Å oppmuntre til dialog og samtale om forskjeller kan vekke barns sterke rettferdighetssans, og bryte ned falske antagelser om at alle kan lykkes på grunnlag av sine meritter, så barn anerkjenner rasistisk oppførsel og utvikler antirasistiske standpunkter.»

– Uakseptabelt

En talsperson for det britiske kunnskapsdepartementet understreker at veiledningen ikke er regjeringens politikk, og at den ikke er anerkjent av regjeringen.

– Dette er bare uakseptabelt. Slike dogmer og doktriner er totalt upassende. Vi må alle motarbeide rasisme, men dette er absolutt feil måte å gjøre det på, og fornærmer hvite arbeiderklassefolk fra vanskeligstilte bakgrunner, sier parlamentsrepresentant Robert Halton om saken.

Borgermester-kandidat David Kurten i London er også forskrekket.

annonse

– Dette er galt. Barn må ikke utsettes for giftig kulturmarxistisk kritisk raseteori, skriver han på Twitter.

Nursery and primary school children are now being targeted for BLM propaganda in the guise of ‘anti-racism’ to teach them about ‘white privilege’. This is wrong. Children must not be subjected to poisonous Cultural Marxist critical race theory. https://t.co/4XvhPui1Cw — David Kurten (@davidkurten) April 3, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474