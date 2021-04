annonse

annonse

R-tallet bør ligge langt under1 for at samfunnet gjenåpnes, slår direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet fast.

– Vi ser aldri på R-tallet alene, men R-tallet bør ligge under 1, og det beste er om det ligger et stykke under 1 og vi får det til å holde seg der over flere uker, og helst også måneder, før vi gjenåpner samfunnet, sier Stoltenberg til NRK.

Uttalelsen kommer etter at assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB at Norge må godt under 200 nye koronatilfeller per døgn før man kan vurdere å åpne opp samfunnet.

annonse

Onsdag redegjør statsminister Erna Solberg om planene for gjenåpning av samfunnet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474