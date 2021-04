annonse

Første arbeidsdag etter påske, uttaler Ass. Helsedirektør, Espen Nakstad til DB: «Jeg har hatt en påske med lite jobb og litt snø under føttene.» (med andre ord: «Noen dager i skyggen av rampelyset har gitt meg kalde kalde føtter.»).

Med rundt 1000 daglige tilfeller før påske, er dagens tall skuffende. Nakstad uttaler seg videre: «Det er egentlig bare en matematisk naturlig utvikling av at færre tester seg – Det er ikke grunn til å tro at de lave tallene vi har de siste to dagene er helt korrekte. Sannsynligvis er de litt høyere…»

Det er betryggende å vite at Nakstad ikke bare går etter faktiske smittetall med risiko for å miste grunnlaget for tidenes lock down…

Mvh

Niels Gerhard