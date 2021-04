annonse

– Det er ikke egoisme, det er sunn fornuft.

– Vi mener at norske myndigheters fremste oppgave er å sikre egen befolkning, før man hjelper andre. Det er ikke egoisme, det er sunn fornuft, skriver Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen i Dagbladet.

De avviser kritikk av at Frp vil sørge for at nordmenn blir vaksinert, i stedet for å gi vaksinene til andre land. De mener også at det å gjøre seg avhengig av EU har vist seg å «å være en stor feiltakelse». Amundsen og Listhaug viser til at Norge «ligger langt bak mange land som har kjøpt inn vaksiner selv».

– Vi har gitt opp store deler av friheten vår, mange er ensomme, flere har fått psykiske lidelser, og beskjeden fra helsemyndighetene er at vi ikke kan gjenåpne samfunnet før alle over 45 år er vaksinert, sier de to, som understreker at Frp ikke er mot å dele vaksiner med andre land.

– Uten en omfattende, global vaksinering får vi ikke kontroll på viruset. Det kan mutere til flere nye versjoner som dagens vaksiner ikke beskytter mot. Omfattende vaksinering i alle land er derfor en viktig del av bekjempelsen av pandemien, konkluderer de to.

