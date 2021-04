annonse

Klimarealistene har sendt ut boken « Motvekt – Fakta om klima» til landets ordførere.

Boken har blitt anmeldt i Resett, og der skriver Petter Tuvnes: «Klimaalarmister nekter å forholde seg til de 60 ubehagelige fakta som boken grundig presenterer».

De to stortingsrepresentantene fra Høyre, Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen har skrevet åpne brev i lokalaviser, blant annet til ordføreren i Alta: «I disse dager får du som er ordfører i Alta kommune en bokgave fra organisasjonen «Klimarealistene». Denne «gaven» bør du takke nei til,» skriver de.

Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen hevder i Altaposten at boken er et forsøk på å bortforklare klimakrisen, de påstår at det gjøre gjennom åpenbar og fordreid fremstilling av fakta. De mener også at de er tilhengere av et åpent ordskifte der alle meninger skal kunne komme til orde.

Forfatteren svarer

– Det handler om min nylig publiserte bok «Motvekt – Fakta om klima». Her ber de folk «velge fakta, og ikke fiksjon», og å avstå fra å kjøpe eller motta boken. Ifølge dem representerer den en «åpenbar og overveid fortolkning og fordreid framstilling av fakta». Boken er populær fordi «løgner er mer underholdende» enn sannheten, samt at «virkeligheten ofte er vanskeligere å håndtere enn fantasi», svarer forfatteren, den amerikanske geologen Gregory Wrightstone, i Altaposten og legger:

– Det er underlig at disse to politikerne uttrykker større bekymring for «sannheten» og «fakta», men så gjennom sitt brev følger opp med uriktige framstillinger, personangrep og åpenbare falske påstander.

Wrightstone forteller at han arbeider som «Expert Reviewer» for FNs klimapanel (IPCC). Han er også er direktør for CO2 Coalition, en organisasjon som tror at økt CO2 har mange fordeler.

– Våre to ikke-så-troverdige politikere nevner også at havnivået kan stige fem meter høyere enn i dag, og oversvømme Oslo, Stavanger og andre byer, samt sterkt utsatte øyer i Stillehavet, skriver han, og sier at selv FNs klimapanel (IPCC) er uenig det.

– Data fra den virkelige verden støtter ikke dette, og det gjør heller ikke IPCC.

Wrightstone skriver videre at før klimaendringer ble politisert, ble tidlige varmeperioder omtalt som «klimaoptimum», fordi både klodens økosystemer og menneskelige kulturer trivdes. Geologisk og human historie forteller oss at tidligere varmeperioder innebar store fordeler, mens de kalde periodene var ganske forferdelige.

– Ganske ubegripelig inkluderer forfatterne denne vesle politisk korrekte perlen: «Vi er tilhengere av et åpent ordskifte der alle meninger skal kunne komme til orde». Det gjelder tydeligvis bare dersom man ikke er uenige med dem, avslutter geologen som arbeider for FNs Klimapanel.

Boken «Motvekt – Fakta om klima»

Av Gregory Wrightstone er oversatt av Klimarealistenes leder, biolog Mørten Jødal. Han har publisert 14 artikler i Resett. Boken har blitt anmeldt i Resett av Petter Tuvnes. Han skriver at boken er suveren når det gjelder å vise fakta om klimaet til klimahysterikere.

Tuvnes sier at boken har som hensikt å gi nøktern vitenskap om CO2, temperatur, klima og fenomener som disse faktorer kan påvirke, og som er fremme i klimapropagandaen, slik som ekstremvær, havnivå, havforsuring, isbjørner med mer. Mye av det samme som Klimarealistenes hefte «Naturen styrer klima» omfatter. I et forord av Viscount Moncton, den tidligere rådgiveren til Britisk statsminister Margaret Tacher, påpekes noe som er glemt i (den ikke-eksisterende) klimadebatten, nemlig rettsprinsippet om å «la alle parter bli rettferdig hørt».

Han skriver videre at klimaalarmister nekter å forholde seg til de 60 ubehagelige fakta som boken grundig presenterer og summerer opp på slutten. Det kommer klart frem at selv om CO2 regnes som «drivhusgass», så er dens betydning for global temperatur og klima neglisjerbar, men desto viktigere for plantevekst og matproduksjon.

