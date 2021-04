annonse

annonse

Advokat Trond Ellingsen har på vegne av HRS klaget Faktisk inn for brudd på Vær Varsom-plakaten.

– Det hører ingen steder hjemme at et privateid AS – eid av MSM (NRK, TV2, Dagbladet, VG, A-Media og Polaris Media) – skal tjene penger på å rapportere til Facebook hva de mener er fake news, hvoretter Facebook struper spredningen av hele nettstedet og ikke bare den artikkel der de mener at det foreligger et feil faktum, sier Ellingsen til Resett.

Les også: Konspirasjonsteoretikerne i Faktisk.no

annonse

Facebook betaler 619 934 kroner til Faktisk i noe de kaller «faktasjekksamarbeid». Det gir Faktisk tilgang til å gi konkurrenter mindre synlighet. De får mulighetene til å flagge saker, og det kan medføre at synligheten på Facebook reduseres med opptil 80 prosent.

Resett har opplevd det etter artikkelen: «Statistikk: Sverige er det nest farligste landet i Europa». Dette mente Faktisk var feil. Det kan så gjerne gjøre, men deres samarbeid med Facebook er mer alvorlig. Det er konkurransevridende. Resett er en utfordrer til eierne av Faktisk, og nå sitter de med et instrument der de kan stikke kjepper i hjulene på en konkurrent.

annonse

Les også: Faktisk.no griper inn – hindrer spredning av Resett-artikkel på Facebook

Ellingsen mener dette samarbeidet mellom Faktisk.no og Facebook er brudd på Vær Varsom-plakaten 2.1 og 2.2

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474