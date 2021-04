annonse

annonse

– Vi vil ikke lenger være avfallsbøtter for verbalt piss!

Kronikken til Hermine Svortevik Oen (13) om nedsettende kommentarer til jenter på hennes alder toppet i 21-tiden onsdag kveld Storyboards liste over mest delte saker i Norge akkurat nå.

Hun skriver i BT at hver dag får jenter på hennes alder slengt etter seg nedsettende kommentarer som for eksempel «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» «flyplass», «du passer best på kjøkkenet».

annonse

– Guttegjengen synes det er helt ok, faktisk helt greit å trakassere unge jenter. Det er faktisk helt normalt for gjengen, slår hun fast og oppfordrer fedrene til å engasjere seg.

Det spiller absolutt ingen rolle for meg hva andre voksne mener at guttene legger i disse kommentarene. For meg og mine medsøstre oppleves det som ekstremt nedlatende, og det må stoppes.

– Vi vil ikke lenger være avfallsbøtter for verbalt piss!

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474