annonse

annonse

Turiststedet Dubai har det meste av luksus, men de har også islamsk lovgivning. Nå har flere kvinner blitt arrestert og kan vente seg straff.

Det var egentlig et PR-stund med innleide modeller. Det oppnådde de, bildet gikk sin gang på sosiale medier fra lørdag. Men det er forbudt å kysse og drikke i offentlighet, og som i dette tilfellet vise seg naken. De ble arrester og kan vente seg fengsel inntil seks måneder og kraftige bøter.

I en uttalelse fra politiet er dette en uakseptable oppførsel, og den reflekterer ikke verdiene og moralen i landet, skriver Mirror.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/TfAcQK6k8q

— The Mirror (@DailyMirror) April 4, 2021