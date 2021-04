annonse

Sju av Strømsgodsets spillere har varslet NISO om det de oppfatter som rasisme av lagets trener Henrik Pedersen.

Det bekrefter styreleder Ivar Strømsjordet overfor TV 2.

Mandag kveld sendte Strømsgodset ut en pressemelding om at Pedersen får fortsette i jobben som trener til tross for det klubben omtaler som «uheldige episoder». En person har internt varslet om det vedkommende oppfattet som rasisme fra Pedersen.

Til TV 2 bekrefter styreleder Strømsjordet at klubben var klar over at også NISO har mottatt varsler om rasisme mandagens pressemelding ble sendt ut.

– Vi er kjent med at det er kommet anonyme meldinger inn til NISO, men det har ikke vært så konkret innhold i de meldingene, sier Strømsjordet til kanalen.

Han sier at de aktuelle varslene derfor har vært vanskelige å forholde seg til.

NTB har tirsdag vært i kontakt med NISO, men ikke fått bekreftet varslene som skal ha kommet mot Godset-treneren.

– Jeg tenker at man i aller høyeste grad må ta det på alvor når man får tilgang på anonyme varsler. Som arbeidsgiver må man forstå at det er en grunn til at varselet kommer, og at det er en grunn til at det gjøres anonymt. Så har jeg en viss forståelse for at det er vanskelig å håndtere varsler der man ikke redegjør verken for person eller konkrete hendelser, sier NISO-advokat Eirik Monsen til TV 2.

Styreleder Strømsjordet bekrefter overfor flere medier at Strømsgodset selv har tatt initiativ til at det ble opprettet en åpen kanal inn mot spillernes interesseorganisasjon, slik at personer som eventuelt ikke ønsket å gå til klubbledelsen hadde et sted å henvende seg.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Henrik Pedersen tirsdag, uten å lykkes. Mandag kveld kommenterte Godset-treneren anklagene mot ham i en epost til Drammens Tidende og VG.

– I forlengelsen av meldingen fra ledelsen i Strømsgodset er det viktig for meg å uttrykke min glede over at jeg er renvasket for de alvorlige anklagene om rasisme, som er blitt fremsatt av en ansatt i klubben. Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket, skrev Pedersen.

Han har hele tiden avvist alle anklager.

