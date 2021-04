annonse

annonse

Utenfor universitetet i Winchester i Storbritannia har de satt opp en statue av den svenske klimaaktivsten Greta Thunberg.

Mange reagerer negativt på denne pengebruken, gitt coronapandemien. Deler av universitetet er stengt, og studentene må følge undervisning på nett. Problemene er store, og det siste de trenger er en statue, skriver BBC.

Les også: Greta Thunberg nok en gang nominert til fredsprisen

annonse

Men assisterende rektor Joy Carter forsikrer at de 300 000 kronene ikke kommer fra budsjetter til studenter eller ansatte. Den er oppført for å inspirere studentene. Statuen står foran en ny grønn bygning, som er det mest miljøvennlige bygget i Winchester. Carter håper at statuen av Greta vil bli et symbol i klimakampen. Han påpeker at Greta er en ung kvinne som har hatt sine vanskeligheter i livet, men at hun har blitt en ledende klimaaktivist i verden, og at universitetet er stolte av ære det de ser på som en inspirerende, ung kvinne.

Les også: Statuedebatten: Vil erstatte kong Karl XII med klima-Greta

annonse

Leder for studentforeningen, Megan Ball, sier at hun ikke har noe imot Greta. Hun ser på henne som en god rollemodell. Det er pengebruken, i en tid der studentene har det vanskelig, hun reagerer på. De har store problemer med alle tiltakene, og sliter med hjemmeskole. Hun mener at dette ikke er tiden for universitetet å bruker penger på en statue.

Flere mener dessuten at universitetet heller skulle ha oppført en statue av en lokal person, i stedet for en kontroversiell aktivist.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474