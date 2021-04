annonse

annonse

Han mener at motstanden mot kjernekraft er i ferd med å snu.

– Tidligere har jeg vært skeptisk og negativ til kjernekraft av frykt for stråling, lagring og mangel på trygghet, sier Jan Helge Vassbø til Stavanger Aftenblad.

Han har vært leder i Motvind Sørvest, og har sittet i styret i Motvind Oslo Viken og vært kampanjeleder i Motvind Norge. Han har også stått i front i en rekke demonstrasjoner. Gjennom sitt engasjement i Motvind har han snakket med mange, og har hørt gode argumentert for kjernekraft.

annonse

Les også: Motvind Norge har fått flere medlemmer enn SV og Frp

– Jeg ble introdusert for fakta som gjorde at frykten for klimaendring og naturinngrep har blitt større enn frykten for konsekvensene av å satse på delvis bruk av kjernekraft i Norge.

I november melde Vassbø seg ut av Motvind Norge fordi han reagerte på debattnivået og ordbruken på foreningens Facebookside, en sted med 50 000 følgere.

annonse

– Vindkraftutbygging i naturen vår har gjort at mange sliter med sorg, sinne og frustrasjon. Det er forståelig. Det har jeg selv slitt med. Med det jeg har kjent på til tider, er at folk ikke klarer å skille sak og personer i konflikter rundt vindkraft. Noen, ikke mange, bruker ord jeg mener vi burde slått hardere ned på. Politikere og politifolk har blitt kalt landssvikere og quislinger. Det har jeg reagert på, sa han den gang til Stavanger Aftenblad, og skyldte på Resett:

Vassbø sa han mistenkte at enkelte politiske miljøer utnyttet vindkraftsaken for å få oppmerksomhet rundt andre politiske saker, og han henviste konkret til Resett og Document.no.

I dag har han blitt kampanjeleder i Klimavenner for Kjernekraft, og skal blant annet skal drive lobby mot politikerer og næringsliv.

– Vi må være realistiske og innse at Norge treng en stabil kraftforsyning som ikke svinger med sol og vind, og som tar hensyn til klima og natur, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474