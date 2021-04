annonse

annonse

Mener at Frankrikes nåværende president Emmanuel Macron ikke kan fungere som «et bolverk» mot Marine Le Pen fordi han er «hatet» og «arrogant».

Arnaud Montebourg var Frankrikes minister for «økonomi, industriell fornyelse og digitale affærer» i Frankrikes siste sosialistiske regjering – under forhenværende president François Hollande – i perioden mai 2012-august 2014.

Le Figaro melder at han nå Montebourg at det er sannsynlig at Marine Le Pen «vil vinne» det franske presidentvalget i 2022, og trekker linjer til lignende populistiske bevegelser i USA og Storbritannia:

annonse

– Det er det samme som Trump-fenomenet eller Brexit, argumenterer han.

Politikk «for oligarkiet»

Ifølge Montebourg vil Marine Le Pen vinne på grunn av at Macron fører en politikk til fordel for «oligarkiet», mens han fremstiller seg som et «bolverk mot høyreekstremismen».

annonse

– Det er Macron som vil føre madame Le Pen til makten, sier han.

Presidentkandidat?

Ifølge Le Parisien holder Arnaud Montebourg med på å skrive et kort politisk manifest for å oppmuntre unge franskmenn til å interessere seg for politikk.

Det forventes at han snart vil lansere sitt eget kandidatur for det franske presidentvalget i 2022.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474