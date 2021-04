annonse

annonse

Det fremgår av Opinions coronamonitor at 5 prosent av de spurte tror det blir ferie utenlands i sommer.

Andelen som tror det blir Norgesferie, har økt med 9 prosentpoeng fra januar og ligger i mars på 86 prosent, skriver Opinion.

– Vi har nå nøyaktig samme og høye andel som forventer norgesferie i år som vi så gjennom hele vårparten i fjor. Troen på utenlandsferie er forsvinnende liten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

annonse

15.700 personer ble spurt gjennom mars i forbindelse med undersøkelsen. 9 prosent svarer at de ikke vet.

– Lærdommen i fjor vår var at nordmenn heller syntes at åpningsfasen gikk for fort enn for sakte, selv om mange også støttet myndighetenes tempo. Flertallet var spesielt kritisk til å åpne grensene og antok at økt smitte ble resultatet, sier Clausen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474