annonse

annonse

Arkansas forbyr kjønnsbekreftende behandling for transpersoner under 18 år trass i at delstatens guvernør la ned veto.

Loven forbyr leger å behandle pasienter under 18 år med hormoner eller utføre kjønnsbekreftende operasjoner.

Den republikanske guvernøren, Asa Hutchinson, la ned veto mot loven, men han ble nedstemt av folkevalgte i representantenes hus og senatet i delstaten.

annonse

Ledende legeforeninger i delstaten er motstandere av loven, og Hutchinson advarer om at ungdom som gjennomgår slik behandling, må ty til det svarte markedet eller andre delstater så snart loven trer i kraft.

Loven er ventet å tre i kraft i sommer. Hutchinson sier at han ville ha signert loven hvis den kun forbød bekreftelsesoperasjoner for mindreårige, noe Arkansas heller ikke utfører i dag. I sin nåværende form går loven derimot for langt og er et «produkt av kulturkrigen i USA», hevder guvernøren.

I lovvedtaket heter det at lovens formål er å beskytte unge personer mot «eksperimenter». Den argumenterer med at kliniske studier viser at risikoen ved slik behandling er mye større enn fordelene og at det er stor fare for komplikasjoner.

annonse

Den innflytelsesrike borgerrettighetsorganisasjonen ACLU varsler at den vil utfordre den nye loven i rettsvesenet.

– Denne avgjørelsen ignorerer en rekke lokale leger, nasjonale helseeksperter og unge transpersoner og deres foreldre, skriver ACLU på Twitter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474