Tre av fire nordmenn har betalt for mye i skatt i 2020. Over 32 milliarder kroner får de tilbake denne våren eller sommeren.

Pengene kommer allerede om noen uker, eller i mai og juni for de fleste av oss.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Unntaket blir for dem som blir tatt ut til kontroll. De som leverer skattemeldingen automatisk, og ikke går inn på nettsiden og sender selv, må vente til juni. De som leverer på papir, får skatteoppgjøret først i august.

Den foreløpige skatteberegningen viser at tre av fire lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt tilbake. Til sammen 2,7 millioner innbyggere skal få over 32 milliarder kroner tilbake fra skatteoppgjøret for 2020.

Restskatt

Samtidig er det også mange som skylder skatt. 1 million må være forberedt på restskatt. De skylder 24 milliarder kroner som må innbetales til Skatteetaten.

En årsak til at noen får restskatt, kan være at man ikke har gjennomført reiser til jobben i fjor på grunn av pandemien. Derfor er det denne gangen heller ikke ferdigutfylt fradrag for reisevei mellom jobb og hjem i skattemeldingen.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen, sier skattedirektøren.

Noen fikk også lavere rente på lånene sine i fjor. Det fører til mindre fradrag på skatten.

Austevoll kan juble

I Innlandet ventes den laveste baksmellen for dem som skylder skatt. Det kommer i snitt en ekstra regning på 16.299 kroner til over 60.000 innbyggere. Oslo topper lista. Her må over 141.000 skattebetalere forberede seg på en baksmell som i snitt er på hele 37.660 kroner.

Blant kommunene er det i Lurøy i Nordland at innbyggerne kan vente landets saftigste baksmeller. 314 personer må i snitt betale 89.124 kroner. De følges av kommunene Røst i Nordland og Frøya i Trøndelag. Her må de som skylder restskatt til Skatteetaten, i snitt betale 78.355 og 68.514 kroner.

De som kan juble høyest, bor i Austevoll i Vestland og Værøy og Træna i Nordland. Her ventes de høyeste snittene på utbetalingene til innbyggerne som har skattepenger til gode. I snitt får de 25.407 kroner tilbake i Austevoll, og henholdsvis 23.428 og 23.339 kroner i Værøy og Træna.

Utsatt frist

Nesten 5 millioner nordmenn har i løpet av mars og april fått skattemeldingen for 2020. Her er også den foreløpige skatteberegningen. Den sier hva man ligger an til å måtte betale i restskatt, eller hva man har til gode.

– Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført, sier Funnemark.

Hun understreker at selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Det kan være informasjon som du selv må fylle inn, for eksempel om fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningen er korrekte.

Frist for innleveringer av endringer i skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister. Man kan søke om å få utsatt fristen én måned.

Fakta om restskatt eller penger tilbake for 2020

Skattemeldingene for 2020 er sendt ut til fem millioner personer. Her ser du kommunene der innbyggerne får mest baksmell eller penger tilbake. Tallene viser foreløpig skatteberegning.

I disse kommunene får skattyterne i snitt høyest restskatt:

Lurøy (Nordland): 89.124 kroner (314 får restskatt)

Røst (Nordland): 78.355 kroner (66 får restskatt)

Frøya (Trøndelag): 68.514 kroner (1.108 får restskatt)

Værøy (Nordland): 54.239 kroner (117 får restskatt)

Bærum (Viken): 47.003 kroner (26.503 får restskatt)

Austevoll (Vestland): 44.399 kroner (991 får restskatt)

Vanylven (Møre og Romsdal): 41.298 kroner (386 får restskatt)

Flatanger (Trøndelag): 39.076 kroner (168 får restskatt)

Asker (Viken): 39.060 kroner (18.990 får restskatt)

Oslo: 37.660 kroner (141.695 får restskatt)

I disse kommunene har skattyterne i snitt mest penger til gode:

Austevoll (Vestland): 25.407 kroner til 2.479 skattebetalere

Værøy (Nordland): 23.428 kroner til 421 skattebetalere

Træna (Nordland): 23.339 kroner til 237 skattebetalere

Røst (Nordland): 21.803 kroner til 279 skattebetalere

Bærum (Viken): 18.733 kroner til 56.989 skattebetalere

Vindafjord (Rogaland): 16.657 kroner til 4.378 skattebetalere

Herøy (Møre og Romsdal): 16.323 kroner til 4.611 skattebetalere

Tvedestrand (Agder) 16.296 kroner til 3.194 skattebetalere

Måsøy (Troms og Finnmark) 16.273 kroner til 779 skattebetalere

Salangen (Troms og Finnmark) 15.442 kroner til 1.210 skattebetalere

Kilde: Skatteetaten.

Sjekk din kommune her.

