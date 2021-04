annonse

Tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang er selv en ivrig syklist. Men han mener at byrådet fortrenger annen trafikk.

Han støtter protestene mot sykkelfelt i Gyldenløves Gate, som resulterer at beboerne mister gateparkeringen. Oslo kommune skal bruke 361 millioner på nye sykkelveier i år. Rundt om i flere av Oslos bydeler er det et gryende opprør mot byrådets sykkelpolitikk.

– Folk ønsker å leve her og bruke bilen, men så presses det fram sykkelstier som er helt unødvendige. Her fungerer alt perfekt. Det er plass til syklende, gående, kjørende og parkerende, men så brukes det millioner av kroner til sykkelstier. Jeg blir sinna, sier Stang til TV 2.

Mandag lenket han seg fast:

– Jeg er ikke noen god yrkesdemonstrant, så jeg har slitt veldig med hvordan jeg skulle gjøre dette. Men jeg har laget noen lenker, sier Stang og drar fram tykke, fargerike julelenker fra sykkelkurven sin, sier han, og vil ikke engang nevne MDG med navn:

– Det største problemet er økonomien, at dette koster millioner av kroner, men det kjøres også diesel-lastebiler og maskiner som ødelegger miljøet. Men det aller verste er at folk er sinte. De er skikkelig forbannet. At et parti, jeg skal ikke nevne navn, kan trumfe gjennom dette er helt utrolig, sier Stang og kaller det en form for fanatisme.

Symbolpolitikk, fundamentalisme og ren overkjøring sier folk om sykkelpolitikken i Oslo. TV 2 har møtt musikerne Frode Alnæs, Claudia Scott og Bent Patey. De er oppgitt over at den idylliske Gyldenløves gate med trer i midten nå brytes opp og anlegges med sykkelfelt på begge sider.

