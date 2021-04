annonse

«Utrolig smålig at en helt misforstått likhetsargumentasjon, antagelig båret frem av misunnelse, skal stenge for at eldre mennesker som ikke har så mange dager igjen å leve likevel, skal fratas den glede å gå på en konsert eller ta seg en fortjent ukes ferie på Gran Canaria.»

I Aftenposten skriver kommentator Frank Rossavik at noen dører må kunne åpnes for noen, før de åpnes for alle andre.

– Smittevernloven krever da også forholdsmessighet mellom mål og middel. Man skal ikke holde samfunnet mer stengt enn nødvendig, bare fordi noen går og ruger på sjablongmessige oppfatninger om rettferdighet, konkluderer han. annonse Han mener de som først og fremst vil nyte godt av dette er de gamle og syke.

– La nå de unge og friske være et B-lag, for en sjelden gangs skyld. Mange av dem vil dessuten være glade for at kafeer og kulturarenaer kommer i sving igjen. De bør i alle fall være glade for det. Det øker muligheten for at tilbudet blir godt når de selv har fått sine sprøytestikk, slår Rossavik fast. – Utrolig smålig

Jusprofessor Geir Woxholt ved Universitetet i Oslo mener jusen er klar og ikke bør være til hinder for en debatt om vaksinepass når samfunnet skal gjenåpnes.

– Smitteverntiltak må ikke bare være faglig begrunnet, men også forholdsmessige. Når man er vaksinert, viser studier at muligheten for å bringe smitten videre er null eller tilnærmet null, slår han fast på Facebook.

Han mener det overfor vaksinerte vil være klart uforholdsmessig å opprettholde de samme strenge tiltak som overfor ikke-vaksinerte.

– Forvaltningsrettslig er det heller ikke noe til hinder for forskjellsbehandling. Det er bare den usaklige forskjellsbehandlingen som rammes, her vil den opplagt være saklig. Sannheten er nok denne, selv om det nok kan være vanskelig å ta det inn over seg: Verken smittevernloven eller EMK beskytter mot den misunnelse man kan føle overfor at noen andre får friheter man selv ikke får. (Selv om dette faktisk bare vil vare en helt kort tidsperiode).

Han mener også at selv om man lar jussen hvile og ser på dette utelukkende som politikk, er det «utrolig smålig at en helt misforstått likhetsargumentasjon, antagelig båret frem av misunnelse, skal stenge for at eldre mennesker som ikke har så mange dager igjen å leve likevel, skal fratas den glede å gå på en konsert eller ta seg en fortjent ukes ferie på Gran Canaria.»

