– Når staten utfører svært inngripende tiltak i våre liv, er det få som stiller spørsmål ved om corona-situasjonen kunne vært håndtert på en annen måte. Kanskje litt mer raseri mot statstroen hadde vært på sin plass?

forfatter, journalist, statsviter

og lektor Miriam Eklund til en stor internasjonal forskning fra 2011, som slår fast at Norge er det sjette mest konforme landet av 33 undersøkte land.

Hun skriver at Norge topper listen sammen med Pakistan, Malaysia, India, Singapore og Sør-Korea, og vår kultur er til og med mer konform enn japansk og kinesisk kultur.

Eklund fortsetter med å vise til rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge», som ble utgitt av Institutt for samfunnsforskning i 2014, viser at 9 av 10 nordmenn ikke forteller hva de egentlig mener på nettet – av frykt for at noen ikke skal like det. Rapporten konkluderer med at vi har formell ytringsfrihet i Norge, men at det er sosiale mekanismer som begrenser oss.

Hun mener nordmenns sterke tro på staten skyldes den kulturelle arven.

– Tidligere var det kristendommen som dikterte oss og som passet på hva vi gjorde – selv under vår egen dyne. På et tidspunkt ble kristendommen kastet ut, og inn kom en sterk stat med monopol på både alkohol, strømleveranser, postvesen, teletjenester, radio og TV. De siste tiårene har privat næringsliv fått mer rom i Norge, men vi har fortsatt høy beskatning og et dominerende statsapparat. Når staten utfører svært inngripende tiltak i våre liv, er det få som stiller spørsmål ved om corona-situasjonen kunne vært håndtert på en annen måte. Det er få som blir rasende når de mister det livet de elsker. Kanskje litt mer raseri mot statstroen hadde vært på sin plass?

