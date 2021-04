annonse

Flere politikere mener myndighetene skaper uklarhet om gjenåpningen av samfunnet.

Bakgrunnen for diskusjonen er flere uttalelser de siste dagene om takten på gjenåpningsprosessen, skriver NTB.

Nyhetsbyrået viser til at ledelsen i Folkehelseinstituttet mente R-tallet må ligge under 1 i uker og kanskje måneder før landet kan gjenåpne, mens beskjeden fra Helsedirektoratet var at antall koronatilfeller må godt under 200 per døgn. Helsedirektøren fulgte opp med å uttale at første trinn i gjenåpningen kunne komme i gang i slutten av mai.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug tror utsagnene kan ha bidratt til å skape uklarhet hos folk.

– Det er viktig framover at man koordinerer seg og kommer med ett budskap. Det har vist seg tidligere at folk har problemer med å vite hva slags regler som gjelder, sier hun til NTB.

Hun får følge av Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

– Når det ikke er satt en dato, så bør man heller ikke gi det inntrykket at det er en klokke som tikker, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde lagt fram gjenåpningsplanen for Stortinget onsdag.

Solberg svarer at dette er en vanskelig balanse.

– Det er vanskelig for oss av og til. Det er masse medieoppslag hver dag. Alle her spør oss og alle andre om synspunkter, og så kommer det ulike oppslag, sier Solberg.

