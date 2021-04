annonse

Nå som vi nærmer oss valgkamp, må et problem opp i søkelyset.

Det har bygd seg opp en liten klynge med små partier på høyresiden, med tilsynelatende lik politikk som FrP. Problemet er ikke nødvendigvis politikken, men at de fleste i disse partiene egentlig hører hjemme i FrP. En hel del av dem har også tidligere tilknytning til FrP.

I 2008 kunne FrP smykke seg med tittelen «kandets største parti». Vi kjente på godt over 30 prosent av velgermassen, vi nådde ekstreme høyder fordi vi jobbet målrettet, og samlet.

I dag er høyresiden i splid. Flere sentrale FrP-profiler bryter ut, og bidrar til å motarbeide sine tidligere partikolleger. Mikropartier på høyresiden bruker også mye energi på å angripe FrP. Meningsmålingene er i takt med problemene, ikke optimal.

Nå mer enn noen gang er det viktig med et sterkt FrP. Hele høyresiden er tjent med et felles samlingspunkt, en plass med takhøyde, en plass hvor alle kan bidra. Et sterkt FrP hadde fått hele venstresiden til å skjelve. Det som tilsynelatende skjer nå er at vi får et svakere FrP og en haug med mikropartier som aldri vil få noe innflytelse. Vil vi virkelig at alle skal gå hver sin vei bare for å jobbe for det samme? Det er viktig at høyresiden har et felles samlingspunkt, og det punktet er FrP. Sånn har det alltid vært, og slik vil det forbli i overskuelig framtid.

Løsningen er enkel, nå rustes det opp mot valgkamp, høyresiden må mobiliseres hardere enn noen gang. Vi må legge splid, og konflikter til side. Det er på tide tenke på hva vi kan få til, om vi jobber sammen, alle som en. FrPs storhetstid er på langt nær over, den har så vidt begynt!

