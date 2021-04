annonse

Oljefondet har kjøpt halvparten av en nederlandsk havvindpark for 13,9 milliarder kroner.

Dette er fondets første investering i infrastruktur for fornybar energi, opplyser NBIM , som forvalter fondet.

Havvindparken ble ferdig i fjerde kvartal i fjor. Kjøpsavtalen med operatør Ørsted A/S ble signert 7. april, og kjøpet skal være sluttført i andre eller tredje kvartal i år, melder NTB.

– Vi er glad for å ha gjennomført vår første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi og ser fram til å samarbeide med Ørsted, som er markedsledende innen havvind. Dette er et godt prosjekt, og investeringen er i tråd med vår strategi om å bygge en portefølje av vind- og solkraftanlegg av høy kvalitet, sier Mie Holstad, som er NBIUMs direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer.

Oljefondets sjef er den tidligere hedgefondsforvalteren Nicolai Tangen.

