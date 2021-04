annonse

Video av pastor som kaster politiet ut av kirken, går viralt.

Pastor Artur Pawlowski fikk nok da flere politifolk marsjerte inn dørene i en kirke i Calgary i Canada. Ifølge Fox News skal politiet ha møtt opp mannsterke for å «se til at alle covid-restriksjoner ble opprettholdt».

– Kom dere ut av denne eiendommen umiddelbart. Jeg vil ikke høre noe fra dere! Kom dere ut, brøler pastoren til politiet.

En politikvinne prøver å komme til ordet i videoen du kan se øverst, uten at hun blir hørt.

– Forstår dere ikke engelsk? Kom dere ut nazister! Nazister er ikke velkommen her! Gestapo er ikke velkommen her! Ikke kom tilbake, nazistiske psykopater! Utrolig! For noen syke og onde folk! Tenk å skremme folk i kirken i påsken! Nazister! Kommunister! Fascister!, brøler pastoren i det politiet beveger seg bort fra kirken.

Videoen har gått viralt. Fox News melder at pastor Pawlowski har blitt hyllet på sosiale medier etter å ha kastet politiet ut av kirken.

This is how you handle police who enter a church without a warrant. They’re lucky they only got a tongue-lashing: s. 176 of the Criminal Code makes it a crime to disturb a church service. Those @CalgaryPolice thugs were breaking the law (and knew it). pic.twitter.com/0XhAuwv0yg — Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) April 4, 2021

Skremte barn

Pawlowski har blitt intervjuet av Toronto Sun.

Han sier at han kastet ut politiet fordi det var som de raidet kirken med våpen i påskehøytiden. Han la også til at han vokste opp under kommunismen i Polen, og at hans foreldre vokste opp under nazismen.

– Vi har folk som ber her. De skremte barna. Dette er påske, sa han til avisen.

Canada har hatt strenge covid-restriksjoner, og politiet har fått mye kritikk i hvordan de har håndtert flere demonstrasjoner.

Under en corona-demonstrasjon i byen Quebec i helgen arresterte politiet flere personer for å ikke ha på seg munnbind. Det ble lagt ut video av arrestasjonene som du kan se under.

Police in Quebec City grabs protesters who are not wearing a mask to issue them $1550 tickets. I have witnessed at least 7 people being taken away by the police. Reporting for @RebelNewsOnline pic.twitter.com/UBmXrHGeJg — Mocha Bezirgan (@BezirganMocha) April 3, 2021

Just like on Saturday’s lockdown protest, Quebec City police continued enforcing the mask mandate for demonstrations today as well. Listen what they did to this man who went to jail for not wearing a mask outdoors and got his 18th ticket today. https://t.co/nR2Ow1VfjH pic.twitter.com/NNmA3mqfTg — Mocha Bezirgan (@BezirganMocha) April 6, 2021

