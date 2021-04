annonse

Senterpartiet kaller statsminister Erna Solberg (H) inn på teppet når utenriks- og forsvarskomiteen holder høring i Bergen Engines-saken.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl, som er saksordfører i saken, påpeker at statsministerens taushet rundt salget selv om hun er leder for regjeringens sikkerhetsutvalg, er årsaken til dette, skriver NTB.

– Når både Statsministerens kontor og hele fire departementer har visst om saken uten å gripe inn, svekker det tilliten til regjeringens sikkerhetsarbeid. Kommunikasjonen og koordineringen har vært en farse. Vi må få trygghet for at dette ikke vil skje igjen, sier Mehl.

Etter sterkt press fra Stortinget så kunngjorde justisminister Monica Mæland (H) 23. mars at regjeringen hadde besluttet å stanse salget av sikkerhetshensyn.

En ansatt i Utenriksdepartementet opplyste nåværende Bergen Engines-eier Rolls-Royce om at salget neppe ville kunne stanses med norsk lov.

– Meldingene forsterker inntrykket av at Høyre ikke har tatt salget på alvor og vurdert sikkerhetsloven før saken sprakk i mediene. Det vitner om et bevisstløst forhold til sikkerhet og beredskap. Statsministeren er øverste ansvarlig for sikkerhetsarbeidet og må svare for hvordan dette kunne skje, sier hun.

– Meldingene fra UD kan ikke forstås som noe annet enn et klarsignal til Rolls-Royce om at salget ville gå gjennom, slik både forsvarsministeren og Næringsdepartementet også sa i februar, føyer hun til.

Utenriks- og forsvarskomiteen holder høring om saken i slutten av april.

