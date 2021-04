annonse

Familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, vil diskutere om familier som får flere enn to barn skal belønnes økonomisk.

– Det nytter ikke å sitte og håpe på høyere fødselstall, sier Åslaug Sem-Jacobsen til Nationen.

Sem-Jacobsen ønsker å sette fokus på debatten i eget parti.

– Vi har en utfordring med lave fødselstall, og særlig i distriktene, sier hun til Nationen.

Hun understreker at hun bedriver politisk «høyttenkning», og at hun ikke har drøftet saken internt i Sp.

– Det kunne kanskje vært skattefradrag gjennom en prosentsats fra og med tredje, fjerde eller femte barn, eller at barnetrygden eller pensjonen økes? Men jeg tror ikke at ett enkelt skattekutt vil gi sus i serken. Det må nok mer til, mener Sp-politikeren.

Hun understreker at premisset for forslaget er at far tar sin del av ansvaret det er å få barn.

– Det skal ikke være et tiltak som får flere kvinner til å bare bli mor, og det skal ikke være en byrde eller et oppdrag som legges på mor, sier hun.

I 2020 ble det født 53.000 barn i Norge. Det er 1.500 færre enn året før og 8.800 færre enn i 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå.

